NOVAK I DRUŠTVO ODUŠEVLJENI NIŠOM, RUSIMA...Evo šta su srpski teniseri obećali ako osvoje DEJVIS KUP

Teniseri Srbije plasirali su se u četvrtfinale Dejvis kupa, pošto su protiv Rusije u Nišu poveli sa nedostižnih 3:0.Treći odlučujući poen Srbija je osvojila danas u dublu. Selektor Srbije Nenad Zimonjić i Viktor Troicki pobedili su posle tri sata i devet minuta Konstantina Kravčuka i Andreja Kuznjecova posle četiri seta, 6:3, 7:6, 6:7, 6:4.



Srbija će u četvrtfinalu, od 7. do 9. aprila igrati protiv pobednika duela Hrvatske i Španije. Posle drugog dana takmičenja u Osijeku, domaći vode sa 2:1.



"Pratimo mečeve izmedju Španaca i Hrvata i videćemo šta će tamo na kraju biti. Ukoliko igramo sa španskom reprezentacijom igraćemo u Srbiji, a ako budemo igrali sa Hrvatima igraćemo u gostima", rekao je Zimonjić na konferenciji za novinare u Nišu.



On je najavio da će u nedelju sigurno igrati Dušan Lajović, dok će o drugom igraču za meč protiv Rusije, odlučiti ujutro."Moraću da se konsultujem sa našim lekarom da vidim kakvo je stanje igrača. Viktora (Troickog) očekuje turnir u Sofiji, mene takođe. Odlučićemo ujutro kada se probudimo i vidimo u kakvom smo stanju", naveo je Zimonjić.Zimonjić je rekao da ni njemu nije bilo lako u današnjem meču dublova."Nije nimalo lako igrati za reprezentaciju, svi igrači se maksimalno zalažu. Bilo je lakše Rusima, nemaju šta da izgube, svaka lopta je sa mnogo rizika i teško ih je kontrolisati", dodao je Zimonjić.On je naveo da su se u mečevima protiv Rusije "fenomenalno snašli" Troicki i Novak Djoković, koji su ostvarili pobede prvog dana takmičenja u singlu."Od Novaka svi očekuju da će pobediti meč i to nimalo nije lako. On nekada napravi tako da to izgleda mnogo jednostavno i lagano, ali verujte mi, ;mnogo je teško", naglasio je Zimonjić.On je dodao da je organizacija meča u Nišu bila fenomenalna i da reprezentacija nije mogla da ima bolju podršku."Samo bih poželeo da za naredni meč u aprilu imamo takav raspored da ponovo budemo kompletni i zdravi", rekao je Zimonjić.Selektor srpske teniske reprezentacije Nenad Zimonjić rekao je da će naši igrači da skoče padobranom iz aviona ako osvoje titulu u Dejvis kupu."Želja mi je da Salataru začinimo solju, a onda možemo i da skačemo padobranom", rekao je Zimonjić.Zimonjić je posle meča rekao da postoji mogućnost da svi skoče iz aviona. Srpski teniseri su i objasnili kako će da proslave titulu u Dejvis kupu, pošto planiraju da zasole "salataru".Najbolji srpski teniser Novak Đoković rekao je da nije bilo lako igrati protiv ruske reprezentacije jer su u njenom sastavu veoma talentovani igrači."Oni su igrali kao da već mnogo puta igraju za reprezentaciju, a zapravo su veoma mladi. Ruski muški tenis ima svetlu budćnost", istakao je Đoković.On je naveo da iz Niša nosi veoma lepe utiske, a da su najveći utisak ljudi i njihovo gostoprimstvo na svakom koraku.Viktor Troicki rekao je da je dubl meč protv Rusa bio vema težak jer su protivnici bili veoma motivisani, pošto ih je današnji meč ostavljao u igri.Selektor reprezentacije Rusije Šamil Tarpiščev rekao je da je zadovoljan igrom svojih mladih igrača.On je dodao da se ruski tim u Nišu osećao kod kuće, a da je atmosfera u hali bila velika podrška i pomoć i za njegove igrače."Mi smo odavno u prijateljskim odnosima sa srpskim igračima. Na Olimpijskim igrama u Londonu smo sa Novakom igrali fudbal", rekao je Tarpiščev.Prvi meč trećeg dana takmičenja u hali Čair počinje u 14.00 časova.POGLEDAJTE BONUS VIDEO

Autor: Agencija BETA,Foto: Saša Pavlić,Kurir sport