SUMNJIVA: Zerina s lažnim pasošem ušla u Srbiju?

Učesnica rijalitija „Parovi“ Zerina Hećo ilegalno je ušla u Srbiju! Prešla je granicu Bosne i Hercegovine sa tuđim pasošem, tvrdi jedan njen blizak prijatelj.



Prema njegovim rečima, prsata starleta iskoristila je putnu ispravu prijateljice iz Novog Pazara kako bi iz Sarajeva stigla u Beograd.



Mutni poslovi



- Zerina je 16. aprila nelegalno stigla u Srbiju. Ona je bez ikakvih problema prešla granicu, i to sa tuđim pasošem. Njoj je bosanska policija pre nekoliko meseci oduzela putnu ispravu jer se bavila mutnim radnjama. Međutim, Zerina za to nije marila i čim je dobila poziv da učestvuje u rijalitiju, koji ni po koju cenu nije želela da odbije, poslužila se prevarom. U tome joj je pomogla prijateljica - priča Kurirov izvor blizak Hećovoj.



Deportacija



On kaže da srpska policija zna da se učesnica „Parova“ prošvercovala u Srbiju.

- MUP Republike Srbije dobio je dojavu da je Zerina ilegalno prešla granični prelaz, i to sa srpskim pasošem. Inspektori rade na tom slučaju i u toku su provere da li i kakva dokumenta starleta ima kod sebe. Ukoliko se utvrdi da je pod lažnim imenom ušla u našu zemlju, mogla bi da bude privedena, ali i deportovana u Sarajevo. Inače, ovo nije prvi put da Zerina ilegalno prelazi granicu. Ona je i u Hrvatsku više puta odlazila pod lažnim imenom - završava naš sagovornik.



Lj. Stanišić

Oduvao je

OSTAVIO JE DEČKO ZBOG DALILE



Zerinu Hećo ostavio je dečko Mate iz Hrvatske zbog Dalile Mujić. Otkako je starleta ušla u rijaliti, biznismen se svakodnevno javljao u vilu „Parova“, ali poslednji put joj je održao bukvicu, nakon čega su prekinuli svaki kontakt.

- Nekulturna si, ne znaš da se ponašaš i samo jedeš banane. Sram te bilo, imaš malo dete kod kuće. Ja ti nikad nisam bio dečko - rekao je Mate i podržao Zerininu suparnicu Dalilu, zbog čega je ona doživela nervni slom. Mate se od tada više nije javljao.