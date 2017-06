PLAKALI SVI U STUDIJU! Sinan Sakić o bolnoj temi: Dok pevam ovu pesmu, umirem od prve do zadnje reči!

Sinan Sakić otkrio je zašto stalno plače kada peva pesmu posvećenu njegovom pokojnom ocu.

"Ja sam je otpevao kad smo je snimil, plakao sam, svi su u studiju plakali, i evo preksinoć sam je pevao u emisiji i opet suze potekle. To je mnogo teška pesma, mnogo zahtevna, mnogo tuge traži, mnogo duše. Umirem od prve do zadnje reči, to je nešto što ne možete da shvatite šta se dešava sa mnom. Ja sam mog oca mnogo voleo i mlad je umro", rekao je.

foto: Dragan Kadić

Kurir.rs/Blic