ANA BEKUTA ZA KURIR: Mrka će umreti pre mene!

Milutin seče vene uz Aninu pesmu „Treba vremena“, nikad se ne odvaja od nje i ostaće s njom do kraja života. Ali čijeg...



Ana Bekuta (57) sigurna je da će do kraja života biti u vezi sa Milutinom Mrkonjićem (75), odnosno, prema njenim rečima, do kraja njegovog života.



Folk zvezda je u intervjuu za Kurir, pored toga, pričala i o saradnji s Jelenom Karleušom, Zvezdama Granda, letovanju... Sa Anom smo razgovarali preksinoć, pre njenog nastupa na „Riveru“, dok je Mrka stajao pored nje.

- Milutin i moj sin Igor me uvek prate na nastupima. Volim kad je Mrka pored mene u svakom pogledu, gde god da sam. Jednostavno, prija mi. To je tako svih ovih pet godina. Nije propustio nijedan moj nastup, niti će.



Uz koju pesmu Mrka seče vene?

- Uz moju pesmu „Treba vremena“, to mu je omiljena, onako za njegovu dušu.



Najpoznatija bosanska proročica predvidela je da ćete do kraja života ostati s Mrkom, a da se on neće razvesti od supruge Dragane.

- Stvarno? Misliš, valjda do kraja njegovog života?

foto: Damir Dervišagić

Hoćete da kažete da će on umreti pre vas?

- Pa normalno da će umreti pre mene. Stariji je, trebalo bi po redu, je l‘ (smeh)?



Verujete li u proročanstva i vradžbine?

- Ne, zaista. Nikada me to nije zanimalo. Ne volim da znam ništa unapred, pa čak i da je sve to istina. Život mi ne bi bio zanimljiv ako bih znala šta će mi se sutra desiti.



Da li vas nerviraju Karleušini komentari u „Zvezdama Granda“?

- Jelena važi za modnu ikonu i ima pravo da skrene mladim ljudima pažnju na nešto što nije dobro ili da im da dobar savet u kom smeru bi trebalo da idu. Meni to ne smeta. Ne mislim da je oštra. Dobro smo raspoređeni u žiriju i svako od nas ima svoju određenu ulogu. Zato dobro funkcionišemo i zbog toga smo vrlo gledani.



S kojim kolegama iz žirija ćete nastaviti da se viđate i ispijate kafe posle finala „Zvezda Granda“?

- Znaš šta, predstojeća sezona mi je puna i radna, a takva je i mojim kolegama. Učestvovanje u takvim emisijama nam donosi ogromnu popularnost i samim tim i mnogo posla. Svako od nas ko radi, teško da ćemo se do iduće sezone viđati. Možda i hoćemo, ali retko.



Da li će ti nedostajati članovi žirija?

- Tačno je da smo se navikli jedni na druge. Nedostajaće mi kolege i naša druženja, pa i takmičari koji su ostali na kraju. Talentovani su, a ja bih lično volela da ovog puta pobedi žena, za promenu. Pred nama je veoma težak zadatak, biramo dva pobednika: jednog žiri, drugog publika. Neće biti lako i volela bih da se naše mišljenje i ukus publike poklope. To bi mi bilo veoma važno.



Da li ćete prihvatiti Popovićevu ponudu da i sledeće sezone budete deo takmičenja?

- Hoću, naravno. Definitivno.



Gde planirate da idete na odmor?

- Celo leto ću raditi, a tek ću u septembru naći malo vremena da se opustim. Tad planiram da s unukom skoknem do Amerike privatno i to će biti moj odmor. Hoću da je odvedem da vidi, vrlo je zanima Amerika jer će možda studirati tamo. Odosmo nas dve na desetak dana i tome se baš radujem.



A šta ćemo s Mrkom?

- Ovaj put Mrka ne ide sa mnom, ali svakako ću se nakratko i njemu posvetiti.

foto: Dragan Kadić

Prijateljice

POTRESLA ME JE JELENINA OPERACIJA



Jelena Karleuša je izjavila da ste joj pružili veliku podršku tokom njene bolesti. Na koji način?

- Pomogla sam joj lepom rečju, savetima i brigom. Stalno sam je zvala i u svakom momentu sam imala potrebu da znam da li je dobro. Na vezi sam bila s njenim najboljim drugom Zoranom Birtaševićem. Baš me je nekako potreslo to njeno stanje.



Možda snimite neki duet?

- Ako se pojavi dobra pesma, vrlo rado. Zašto da ne.



Snimili biste iako je Jelena govorila da narodnjaci pevaju džibersku muziku za seljake?

- Možda bih se ja prilagodila pop muzici. Sve zavisi od toga da li je to nama prioritet, da li nam je potrebno.

Autor: Kurir/Marija Dejanović , Foto: Damir Dervišagić , Foto: Dragan Kadić