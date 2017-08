SOFIJA OTKRILA KAKAV ODNOS IMA SA ADEMOM: Ljudima treba dati slobodu u vezi!

Sofija Milošević prvi put otvoreno govori o ljubavnoj vezi sa Ademom Ljajićem, fudbalerom italijanskog kluba Torino, i otkriva na koji način zaista funkcioniše njihov odnos, koji traje već dve godine.

Kako je, po mišljenju mnogih iz sveta modelinga, na vrhuncu svoje karijere, ona poručuje da još ne želi brak i decu.

A post shared by SofijaMilo (@sofijamilo) on Aug 13, 2017 at 9:01am PDT

- Iskreno, smatram da nisam dovoljno zrela za brak. Što se tiče trudnoće, to je nešto što ide posle braka. Nikad ne reci nikad, ali trenutno ne, potpisala sam ugovor sa novim agencijama u Njujorku, Majamiju i Los Anđelesu i sada mi je prioritet da ovde radim. Moram da napravim ceo novi odnos sa agentima i sada ću se koncentrisati na to - objašnjava Sofija Milošević.

S obzirom na to da joj je dečko na drugom kontinentu i da nemaju prilike da se viđaju svaki dan, Sofija otkriva da li se plaši prevare.

A post shared by SofijaMilo (@sofijamilo) on Aug 8, 2017 at 6:43am PDT

- Pa ne znam šta da kažem, ako se to dogodi, znači da nešto nije štimalo. Ako me je prevario, znači da treba da raskinemo. Ne plašim se toga zato što ljudi u današnje vreme pokušavaju da vežu osobe i razmišljaju nekako da to mora da bude za ceo život. Mislim da ljudima treba dati slobodu u vezi zato što ako nekoga sputavaš i ako se trudiš da ga zarobiš, onda će baš imati potrebu da te prevari - priča Sofija, i dodaje da odlično koordiniraju iako su ih poslovne obaveze uslovile da žive na dva različita kontinenta.

A post shared by SofijaMilo (@sofijamilo) on Aug 16, 2017 at 10:23am PDT

- On ne može, nažalost, da dolazi u Ameriku jer je njemu posao takav da gotovo nema slobodnih dana, tako da ja idem kod njega u Italiju. Trudimo se, on je meni velika podrška u poslu, a i ja sam njemu. On zna da meni znači da radim i vidi da sam nezadovoljna kada se duži vremenski period zadržim u Italiji jer sam stvarno neko ko radi od 14. godine i radiću ceo život, ne volim da sam besposlena, tako da imamo to međusobno razumevanje i poštovanje - ističe manekenka, koja dodaje da joj trenutno najveći izazov predstavljaju upravo ponude za prestižne brendove.

Kurir.rs/Blic, Foto: Printscreen/Instagram