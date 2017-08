RADA I DALJE NE MOŽE DA PRIHVATI MAĆEHU: Da smo se sestra i ja pitale, ona nikada ne bi došla u našu kuću!

Pevačica Rada Manojlović pre 12 godina ostala je bez mame, a njen tata je posle izvesnog vremena u kuću doveo drugu ženu. Ipak, iako vreme zaceljuje neke rane, ne leči baš sve, a Rada i dalje ne može da prihvati izabranicu svog oca.

foto: Damir Dervišagić

- U pitanju je bilo možda prvih nekoliko meseci, zato što je za mene i moju sestru to sve nekako bilo rano nakon što se desilo to što se desilo sa mamom, pa je prošlo godinu i nešto dana nakon što je tata našao novu partnerku, pa je ona došla kod nas da živi. Nama je to bilo rano sve. Moje mišljenje je da će to uvek biti rano i sveže i da smo se mi pitale, ko zna... - iskrena je bila Manojlovićeva za emisiju "Premijera".

Kurir.rs

