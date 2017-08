OLIVER DRAGOJEVIĆ POČEO DA SE LEČI: Krenuo sam na hemoterapiju!

Slavni hrvatski pevač Oliver Dragojević završio je prvu turu hemoterapije, a u pauzi lečenja odmara se s porodicom u svojoj kući na Korčuli.



Muzičaru su nedavno na plućima pronašli tumorno tkivo, a Oliver je odmah počeo lečenje.

- Ne mogu svima da čitam lekarski izveštaj. Neke stvari su lične. Dijagnoza je takva kakva je, lečim se, već sam bio na hemoterapiji, sad će biti nastavak i sve je u redu - rekao je Oliver za hrvatske medije i dodao da mu je sada najpotrebnije da se odmara, te da se zato skrasio u svom domu pored mora.



Društvo mu prave supruga Vesna, sinovi Duja, Damir i Davor, snaje i petoro unučadi, a često ga posećuju i prijatelji.

- Svima zahvaljujem na brizi, no ono što mi sada treba jeste mir - rekao je pevač.



Oliverove kolege su u šoku otkad su čule da je pevač teško bolestan. Jedan od prvih koji mu je pružio podršku je Halid Bešlić.

- Držim mu palčeve. Ne zna se još šta je tačno, treba biti strpljiv. Već će on to izneti, bog će dati da bude sve u redu. On je uvek bio pobednik, tako će biti i sad. Čvrsto verujem da će pobediti ovu zloćudnu bolest - rekao je folker.

Željko Bebek takođe je uputio reči podrške Oliveru.

- Zabrinut sam kao i svi, ali verujem u starog morskog vuka - rekao je bivši pevač Bijelog dugmeta, a Tereza Kesovija je dodala:

- Užasavam se negativnih nagađanja, pustimo čoveka na miru. Neka mu bog da zdravlje, a jedan takav čovek s takvom impozantnom karijerom zaslužuje da se o njemu govori sve najbolje.



Podsetimo, pevaču je pre dve nedelje pozlilo na sahrani prijatelja i tada je shvatio da je bolestan.

