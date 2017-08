VELIKA PODRŠKA BOLESNOM KOLEGI Halid Bešlić: Uvek si bio pobednik, tako će biti i sada!

Naime, mnoge je ova vest šokirala jer pevač svojim ponašanjem i duhom nije odavao da ima zdravstvenih problema, a tužnu vest među poslednjima je primio njegov kolega Halid Bešlić.

"Oliveru, kao i svi, držim palčeve. Ne zna se još šta je tačno, treba biti strpljiv. Već će on to izneti, Bog će dati da bude sve u redu. On je uvek bio pobednik, tako će biti i sad. Čvrsto verujem da će pobediti ovu zloćudnu bolest", rekao je Halid.

Podršku kolegi Oliveru Dragojeviću pružio je i Željko Bebek.

"Zabrinut sam kao i svi, ali verujem u starog morskog vuka", rekao je Bebek.

Podsetimo, Oliveru je bolesno tkivo otkriveno u splitskom KBC-u kada mu je pozlilo na sahrani dobrog prijatelja. Do tog trenutka pevač nije osećao nikakve probleme ni tegobe, osim uobičajenih za ljude njegovih godina. U 69. godini bio je u odličnoj kondiciji, a ništa nije upućivalo na tešku bolest.

Pevač čvrsto veruje da će sve biti u najboljem redu, da će ishod biti pozitivan i ne dozvoljava sebi da klone duhom.

"Je li me prepalo kad su mi lekari rekli da su našli sumnjivo tkivo koje je možda tumor? A zašto bih se se prepao? Imam 70 godina, više bi me iznenadilo da nisu ništa našli", rekao je šaljivo legendarni pevač pre nekoliko dana.

