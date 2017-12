MILJANIN ZET UBIO POLICAJCA: Drama kontroverzne učesnice Parova!

Predrag Todorov, dečko Kulićkine sestre Tijane, osumnjičen je da je počinio stravičan zločin u centru Niša. U to vreme rijaliti zvezda je s roditeljima bila na moru

Za ubistvo bivšeg žandarma Saše Mihajlovića (36) u Nišu, o čemu su izveštavali svi mediji proteklih nedelju dana, osumnjičen je zet Miljane Kulić, saznaje Kurir.



Predrag Todorov (27) već nekoliko godina u vezi je s Tijanom Kulić, rođenom sestrom kontroverzne učesnice rijalitija „Parovi“. Prema našim saznanjima, Miljanina porodica se od samog početka nije slagala sa izborom partnera srednje ćerke, ali nisu mogli da utiču na njenu odluku. Njima je smetalo to što je Todorov poznat u kriminalnom miljeu i ima pozamašan dosije u policiji.

foto: Privatna Arhiva



Uplašila ju je vest o zločinu



U noći kad se dogodilo stravično ubistvo, Miljana je s roditeljima i najmlađom sestrom bila na odmoru u Crnoj Gori. Njih je vest o zločinu potresla i veoma uplašila.

- Miljanini roditelji su bili van sebe kad su čuli da je Predrag osumnjičen da je ubio čoveka, odmah su zvali ćerku Tijanu jer je ona ostala u Nišu s njim. Te noći ona je ostala kod kuće, pa nije bila svedok ubistva. Oni su od početka bili protiv te veze, govorili su ćerki da Todorov nije za nju, da treba da se kloni takvih momaka, ali nije htela da ih sluša. Zbog njega nije htela da ide na odmor s porodicom u Crnu Goru - rekao je izvor blizak porodici Kulić za Kurir.



Ne javlja se na telefon



Miljana juče nije odgovarala na naše pozive i poruke.



Podsetimo, u Sašu Mihajlovića, nekadašnjeg pripadnika Žandarmerije, 24. avgusta u Nišu ispaljeno je pet hitaca, nakon čega je on ubrzo preminuo. Za ubistvo se sumnjiči Predrag Todorov, poznatiji kao Peki Kartel. Povod krvavog obračuna bila je svađa zbog Mihajlovićeve devojke, kojoj je Todorov svojevremeno navodno udario šamar. Kobne noći obojica su bila u kafiću na Keju Kola srpskih sestara. Mihajlović je prišao Todorovu i kazao mu da nisu „rešili problem“. Ubrzo su obojica izašla napolje, a nakon nekoliko minuta začuli su se hici koje je navodno Todorov ispalio u bivšeg žandarma.

foto: Privatna Arhiva



Tijana tuguje

S TOBOM I NA DNO



Tijana Kulić tuguje za dečkom koji je navodno u bekstvu. Ona se svakodnevno oglašava na Fejsbuku stihovima balada. Nedavno je ispisala reči: „Čuvam te, ne dam te nikom, ja samo s tobom želim sve“ i „Moje si nebo, moje sve, ko prvog dana volim te. U svakoj laži jedina si istina, sa tobom bih do zvezda, s tobom bih do dna“. Ona redovno objavljuje i njihove zajedničke fotografije, čime je jasno stavila do znanja da se ne odriče svoje ljubavi iako je osumnjičen da je počinio stravičan zločin.



Izbegavala medije

NIJE HTELA DA PODRŽI SESTRU



Zbog veze sa žestokim momkom, Tijana Kulić nije htela da se javno eksponira, pa je vešto izbegavala da se pojavljuje u medijima dok joj se sestra takmičila u „Parovima“. Zbog toga je nastao nesporazum između Miljane i nje kad se Tijana nije pojavila u emisiji da joj da podršku sa ostatkom njihove porodice. Po želji svog dečka Predraga, Tijana se odrekla i manekenstva iako su joj predviđali uspešnu karijeru.

Kurir / Ivan Ercegovčević

Foto: Privatna arhiva, Zorana Jevtić

Autor: Foto: Privatna arhiva , Foto: Zorana Jevtić