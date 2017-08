GOCA BOŽINOVSKA POSTAJE BABA? Šakova maloletnica Mirku Šijanu smešta dete!

Sin folk pevačice Goce Božinovske, našao se u neprijatnoj situaciji!

Mina Vrbaški, devojka poznata po skandalu sa Šakom Polumentom, navodno se poverila određenim osobama da je zatrudnela i da je Mirko Šijan otac, što je njega šokiralo.

"Danima je bila nervozna i govorila da ima simptome trudnoće, a posle nekoliko dana rekla je da je trudna i da je spavala samo sa Mirkom Šijanom. Budući da zna kakav život on vodi i da je njihov odnos bio usputan, bilo joj je teško i da mu kaže, a kamoli da razmišlja o tome da dete zadrži. Znam da se on iz priče skroz isključio i da neko vreme nije ni obraćao pažnju na to što ona priča njihovim zajedničkim prijateljima, ali kada je svakodnevno počeo da sluša o trudnoći, napravio je haos i zahtevao od nje da prestane sa glupostima. Nju je to pogodilo jer su svi počeli da veruju u Mirkovu priču da o drugom stanju laže kako bi ga zadržala, pa je prekinula kontakt sa njim i otišla na more. Ona je odskora u vezi, zaljubljena je, a trudnoću više nije pominjala nikome", tvrdi izvor.

foto: Printskrin/Instagram

Kada smo pozvali Mirka da prokomentariše ove navode, on je primetno iznerviran rekao:

"Tu devojku sam video tri puta u životu, pričaju da je sa mnom zatrudnela. Ne znam zašto mi stalno kače neku decu. Sa njenom trudnoćom nemam veze, niti sa bilo čijom i valjda ću ja znati kada nekoj budem pravio dete. Sa kim god da je trudna, sa mnom nije. Neću da pričam o tome uopšte. Nikad nismo bili u vezi".

foto: Damir Dervišagić

(Kurir.rs/Alo, Foto:Damir Dervišagić)

