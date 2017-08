BRANISLAVA PAŠAJLIJA PROGOVORILA: Lukas i bivši muž su mi okrenuli leđa, ostavili su me bez dinara!

Branislava Pašajlija, bivša devojka folk pevača Ace Lukasa konačno je progovorila i otkrila u kakvom je odnosu sa njim nakon kratkotrajne romanse.

"Izdržava me sadašnji momak jer su me i Lukas i muž ostavili bez dinara u momentu dok se sve raspadalo. Nijedan mi nije čak ni garderobu poslao, a o novcu da ne pričam! No nebitno... Ja sijam, iako su me ostavili u problemima, i muž i Lukas", rekla je Branislava za beogradske medije.

Ona je takođe otkrila da je i dalje u svađi sa još uvek zakonitim suprugom Željkom Pašajlijom, sa kojim ima sina kojeg otac, prema njenim navodima, ne viđa i ne izdržava.

A post shared by Pascha (@zeljkopasajlija) on Aug 13, 2017 at 11:23pm PDT

"Poznato je da sam sa bivšim mužem u katastrofalnom ondnosu, podneta je tužba za razvod braka jer on odbija da zbrine dete i nije ga video otkako se sve sa Lukasom izdešavalo! Inače, on je i pre mene dobio vanbračno dete koje nije video sedam godina, uopšte ne brine o njemu", otkrila je Branislava i dodala da su neistinite priče da je, zapravo, ona ta koja ne viđa dete i ne brine o njemu.

"Sin je uvek kod mene, pa nikada se nismo ni rastavili! Svaki dan sam sa detetom, živi sa mnom, ide u vrtić... Gospodin tata ga nije video skoro tri meseca, niti ga izdržava, prekinuo je svaki kontakt", rekla je i dodala:

"Nisam u kontaktu sa Lukasom, čak mi je okrenuo leđa iako je znao da je i muž isto to uradio... Da sam ostala bez dinara i bez svega, mesta za život. Ma, i on i Željko su najobičniji klošari, a ja sam uprkos svemu ostala jaka i nesalomiva", u svom stilu poručila je Branislava.

Hm? Kad malo bolje razmislim . . . 🎶🎶🎶 A post shared by ACA LUKAS (@aleksandar_vuksanovic_official) on Aug 29, 2017 at 5:55am PDT

