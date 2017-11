GOLUBOVIĆU PUCA BRAK: Kristijan se razvodi zbog ulaska u rijaliti!

Ivana zapretila mužu da će ga ostaviti ako po izlasku iz zatvora u decembru uđe u Pinkov šou, kao što je on planirao

Kristijanu Goluboviću (47) supruga Ivana (35) zapretila je da će se razvesti od njega ako pravo iz zatvora ne dođe kući, već u rijaliti „Zadruga“, kako je on planirao, a o čemu je Kurir juče pisao.



Ako sud krajem meseca usvoji Golubovićev zahtev za prevremeno puštanje na slobodu, njegova žena insistira da on bude uz nju i njihovu dvogodišnju ćerku Veru u porodičnom domu u Kraljevu, a ne u TV projektu.



Patila dok je bio u "Farmi"



- Ivani su preko glave rijalitiji! Napatila se dok je Kristijan bio u „Farmi“ i ne želi da ponovo prolazi kroz istu muku. Zato je Kristijanu jasno stavila do znanja da je nikakav šou ne interesuje i čak mu je zapretila da će se razvesti ako on definitivno odluči da pravo iz zatvora ode u „Zadrugu“. Svesna je da njen muž voli medijsku pažnju, ali nju to ne zanima. Ivana je maksimalno posvećena ćerki Veri i zato insistira da i Kristijan bude uz nju, a ne da devojčica oca gleda na televiziji - priča Kristijanov prijatelj, koji je insistirao na anonimnosti.

On dodaje da Ivana nema ništa protiv da Golubović uđe u „Zadrugu“ na dan ili dva, ali nikako više od toga.

- Svesna je da je njenom mužu po izlasku iz zatvora najlakše da zaradi tako što će ući u rijaliti. Zato nema ništa protiv da uđe u „Zadrugu“ ili „Parove“, ali da se tamo zadrži kratko i da to debelo unovči. Sve ostale opcije ne dolaze u obzir! Ivana je Kristijanu rekla da ćerka pati za njim i da jedva čeka da budu zajedno - završava naš izvor.



Pao zbog heroina



Podsetimo, Kristijan je odslužio dve trećine kazne u trajanju od četiri godine i četiri meseca, što znači da, prema zakonu, ima pravo da traži od nadležnih organa da ga puste s robije. On u Kazneno-popravnom zavodu u Požarevcu izdržava kaznu zbog trgovine heroinom. U istražnom zatvoru je proveo više od tri godine, što mu je uračunato u izdržavanje kazne.

Željan medija

PISAO ŽELJKU MITROVIĆU



Kristijan se nekoliko puta iz zatvora obraćao Željku Mitroviću i tražio da po izlasku na slobodu ponovo bude u njegovom projektu. On pošto-poto želi da opet uđe u rijaliti, a ako uspe da ubedi ženu, trebalo bi da se nađe u „Zadruzi“ već sredinom decembra. Da li će mu Ivana to dozvoliti, ostaje da vidimo kad Kristijan izađe na slobodu.

