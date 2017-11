(FOTO) KO JE OVDE MARIJA ŠERIFOVIĆ? TLZP je večeras potpuno zbunio svoje gledaoce! Svi su oduševljeni!

Svojom imitacijom, Mira je raspametila publiku i oduševila pravu Mariju Šerifović.

"Miro bila si fantastična! Zaista, ja to stvarno mislim. Izborila si se sa jako teškom pesmom i uspela si tu energiju koju ja posedujem, da publika to prepozna. Meni se to stvarno dopalo", rekla je Marija.

"Skinula si je u bobu, u milimetar. Oduševio me ovaj gard. Ovo je jedna od najboljih imitacija ikad. Nije lako skinuti Mariju a ti si to uradila vrhunski", rekao je Đuro.

"Da se ne ponavljam, jedan od najboljih nastupa i tvoj sigurno najbolji nastup u ovoj emisiji. I mogu da kažem da si ovim nastupom pokazala zbog čega si ti Mira Škorić, da to nije tek tako, nego zato što imaš jedan sjajan, fenomenalan glas. Mariju obožavam i ona peva neverovatno dobro, a ti si uspela to da skineš", rekao je Andrija.

"Nemam šta puno da dodam, sve što su oni rekli stoji. Vrlo je teško pevati pesme Marije Šerifović. Možda postoji troje četvoro koji mogu pevati pesme svih žanrova podjednako dobro i ona spada u tu vrstu pevača. I pored toga ima specifičnu boju glasa, specifičnu energiju, teško je sve to izneti. Ali, i ti sama, kao Mira Škorić imaš tu neku energiju dok pevaš svoje autorske pesme, i ti spadaš u tu vrstu pevača koji grize, zato mislim da ti je dobro legao ovaj zadatak, i da si uspela na svoj način, ali dobro da izvedeš ovo, tako da si uspela", rekla je Aleksandra.

