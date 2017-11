ŠOK INTERVJU TIJANE DAPČEVIĆ: Iskreno o Karleušinoj težini, Darinim grudima i krizi u braku!

Tijana Dapčević sjajno se snalazi sa imitacijama koje dobija u šou-programu TLZP, iako priznaje da joj nije nimalo lako. Ipak, rešena je da istraje do kraja i da svima pokaže kako je multitalentovani umetnik koji sve može – i da peva, igra i glumi.

"Ne da mi je naporno, nego puta pet, ali volim ovaj format, pa idem do kraja da vidim koliko mogu. Ima nastupa na kojima bukvalno moram maraton da istrčim, pa ja sam bre za dve imitacije, dok sam ih spremala, smršala čak dve kile", kaže pop zvezda na početku razgovora.

Koja imitacija ti je bila najteža?

"Imala sam ozbiljnu upalu mišića zbog Džastina Bibera, on me je da se ne lažemo, uništio, jer sam po tri probe dnevno imala. Ipak, to sam uspešno izvela na kraju što je najbitnije."

Koga bi volela da imitiraš?

"Ne smem više da otkrivam koga bih volela da imitiram, jer sve što sam rekla do sada dobio je neko drugi. Htela sam da budem Lepa Brena i Jelena Karleuša, pošto su one autentične žene i vrlo zanimljive za imitaciju, ali su te uloge otišle drugima."

Karleuša je rekla da bi trebalo baš ti da je imitiraš zbog gabarita…

"Čula sam, pa nas dve smo iste visine, obe smo plave i androgene. Ali ja sam sada mršavija od nje, čak se i ona začudila kada je videla moju liniju."

Kako se spremaš za imitaciju Dare Bubamare, ona ima najveće grudi na estradi?

"To će biti smehotresno. Svi ćete umreti od smeha, a meni će trebati boca kiseonika posle imitacije. Kako ću da se smanjim na njenu visinu, iskreno pojma nemam, moraće u režiji da me smanje, tačnije u postprodukciji. Što se tiče grudi, ja imam razgaženu dvojku, a kako ću nadomestiti tu Darinu sedmicu, ne smem ni da pomislim. Neće mi biti lako."

Bebi Dol deluje kao da je pala sa Marsa u TLZP?

"Bebica je uvek bila u nekom svom svetu i to je imperativ za umetniike kakav je ona. Uvek neshvaćena i uvek u svom svetu. Ona fura svoj fazon, insistira da bude svoja, ali neukusno mi je da deluje kao da je pala sa Marsa. Ne, ona samo ima svoj fazon i ne odstupa od toga što je za svaku pohvalu."

Jel tačno da se svi plaše Mire Škorić?

"Ma Mira nije bahata i nadrndana, ona samo pravi šou. Kad je Duda Ivković dao Miri dva poena, ostali iz žirija su popadali sa stolica uz komentar: Ova će sad sve da nas pobije. Ali daleko od toga, ona ni mrava ne bi zgazila."

Ko najviše pije iza scene, videli smo da svi cepate rakiju pred nastup?

"Ju! Odakle ti to? Ma ne bre, to možda žiri pije rakiju, oni se ubijaju od rakije. Mi pijemo samo vodu. Ma jel moguće da se tamo pije rakija, a da mene niko nije zvao i ponudio mi, jao biće batina na sledećem snimanju! Čekaj brate, pa šta smo mi, i mi smo od krvi i mesa, moramo i mi nekad da se opustimo uz čašicu, ali posle nastupa da proslavimo."

Jel popiješ ti neki alkohol pred imitaciju?

"Ne mogu da pijem pred nastup jer treba da mislim na tekst, mimiku, koreografiju, imitaciju… Na sve to treba da budem i koncentrisana i jedino što sebi mogu da dopustim jeste čep viskija, čisto zbog cirkulacije."

Ko ti je poslao neku poruku, pohvalio te?

"Leontina mi stalno šalje poruke. Hvali me i Boško Jakovljević i dosta mladih kolega pevača. Ljubomornih nema za sada, valjda sam ih sve raščistila na vreme."

Ranije si pričala da ti nije muža Milana, ne bi imala ni za pivo?

"Milan je finansijski direktor u našoj firmi, u našoj kući. On radi svoj posao dugi niz godina i od toga mi živimo. A ovo što ja radim je isključivo samo meni radost i mali džeparac da imam za kožnu jaknu, čizme, tašnu, da odem sa drugaricama u Pariz. Činjenica je da ja i dalje imam rupe u džepovima."

Imala si krizu u braku, jel se sada sve sredilo?

"Nijedan brak nije idealan, ima tu stalnih razmirica i nesuglasica, inače bi bilo dosadno. Nadopunjujemo se, volimo se beskrajno i podržavamo. Nismo nikada bili baš pred razvodom, jednostavno sve rešavamo razgovorom. A posle svake svađe, seks je slađi i bolji." (smeh)

Imaš savršenu liniju, koliko si smršala i kako?

"Mršavim od porođaja, evo već osam godina i skinula sam do sada 48 kilograma. Održavam liniju od pre dve godine, kada sam liposukcijskom ishranom smršala 15 kilograma. Posle toga mi je sve bilo lakše i sada se fenomenalno osećam u svojoj koži."

Jel ima posla, kako živiš?

"Radim, ovo je vakuum period, ali tek će da krene. Ne žalim se. Ne vrtim se po televizijskim emisijama, jer televiziju više niko i ne gleda. Gledaju se samo formati poput Zvezda Granda i TLZP, kao i pojedine serije. Od televizijskih gostovanja nemam ništa."

Popularni su rijalitiji, jel bi ušla za dobar honorar?

"Mislim da rijalitiji nisu toliko popularni, to je samo napumpano, kao i tekstovi o samozvanim zvezdama. Ljudima su rijalitiji preko glave, ne mogu više da slušaju ko se skinuo go, kome smrde gaće, ko se sa kim smuvao… Nema honorara za koji bih ja tamo ušla. Imam isuviše realan život, tako da mi to ne treba. I hvala dragom Bogu dok je tako."

