SNEŽANA ĐURIŠIĆ KONAČNO PROGOVORILA: Iskreno o sinu, suprugu koji je iznenada preminuo, unucima...

Proslavljena pevačica narodne muzike Snežana Đurišić (58) važi za osobu vedre i pozitivne naravi. Mada se zbog toga teško može poverovati da bilo koji problem muči njenu dušu, istina je sasvim drugačija.

Naime, njen život često je nailazio na obrte kakvi se ni u najboljoj filmskoj produkciji ne mogu zamisliti, ali bez obzira na sve nedaće koje su je kao čoveka i umetnika sustizale, uvek su joj najteže padale one koje je doživljavala kao roditelj, jer srce jedne majke kuca istim taktom kao srce njenog deteta. Zato ne krije emocije kada kaže da je mnogobrojni naslovi koji se trenutno pojavljuju po medijima vezani za njenog sina Marka veoma bole. Iako se u njima spominje da ona i sin nisu u dobrim odnosima i kako ona ne želi bilo kakav kontakt s njim, Snežana odbija bilo šta da demantuje i ističe da nema nameru da se dopisuje sa svojom decom preko medija. Na tekstove koji se trenutno pojavljuju u novinama ne reaguje, ali ih smatra ružnim i doživljava kao pokušaj da se ona i njena porodica obezvrede.

"Ponosna sam što sam svakim danom, sve više ravodušna prema naslovima, napisima i tekstovima. Najiskrenije se nadam da se meni čini, ali ipak sve više stičem utisak da ljudi imaju potrebu da sve što vredi obezvrede. Uzmimo kao pretpostavku da se ne obraćam nikome lično, jer to nikad ne radim javno. Šokirana sam ponašanjem pojedinaca bez ikakvog moralnog kompasa i savesti, kao i saznanjem koliko njihov rad može direktno da utiče na ljudski život, uz dužno poštovanje izuzecima. Ono što njima svima iskreno želim jeste to da se nikada ne nađu u situaciji da im se neko blizak ni na koji način ne provlači kroz te iste novine."

Iako su nastupili teški dani za vas, ipak nastavljate sa ulogom žirija u popularnom muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", šta vas je opredelilo za takvu odluku?

"S obzirom na to da sam u svojstvu muzičkog urednika takmičenja "Zvezde Granda" zaposlena na "Grandu", samo sam nastavila sa svojom ulogom produkcijskog člana žirija. Mada, ako uzmemo u obzir i to da sam pevačica "Grand" produkcije već petnaest godina, može se reći da to i nije bila odluka, već prirodni sled okolnosti."

foto: Damir Dervišagić

Uglavnom ste tu da tri puta merite a jednom sečete, kao i da smirujete debate svojih kolega, da li će se vaša uloga možda u novoj sezoni promeniti?

"Lepo ste to primetili i istina je da tri puta merim, a jednom sečem jer smatram da je važno pronaći ravnotežu između kritika i pohvala. Mada svako od mojih kolega iz žirija ima svoju ulogu i sopstveni način komunikacije s kandidatima, nekada je prosto neophodno "spustiti loptu" i predahnuti. Moja uloga će i u ovoj sezoni ostati ista, ali obaveze i moj pristup njima menjaju se prema situaciji i od kandidata do kandidata."

Da li publika uskoro može da očekuje vaš novi album ili bar singl?

"Novi singl je uveliko izašao iz studija i uskoro će doći i do publike. Prezadovoljna sam i moram da priznam da sam veoma uzbuđena. Na skoro sentimentalan način mi je drago što me, posle toliko godina karijere, to uzbuđenje i iščekivanje nisu napustili. Numera koju je komponovao Slavko Stefanović, pod nazivom Posle tebe, opet ti, još jedna je u nizu pesama na koje sam ponosna i nadam se da će doživeti sudbinu pesme "Lepi moj" ili "Niko me voleo nije kao što si ti". Naravno, ostaje da se vidi šta publika kaže."

foto: Dragan Kadić

Čini se da puno radite, da li je to inače vaš tempo ili se tako borite protiv samoće i tuge za suprugom, za koju ste rekli da ne prolazi ni posle četiri godine?

"Nije u pitanju ni jedno ni drugo. Reč je o načinu na koji sam vaspitana i na koji sam od malih nogu učena, a to je da je u životu potrebno vredno i pošteno raditi i da je to uvek dobar način da se postigne uspeh. Mogu slobodno da kažem da sam neka vrsta radoholičara. Tempo jeste jak i priznajem da mi je ponekad naporan, ali kada osetim da mi je previše, odmah izdvajam koliko god mogu vremena za mini-odmor, pa makar to bilo i jedno popodne kada ću ugoditi sebi. Nisam neko kome prirodno dolazi spavanje popodne ili dugo ispijanje kafa po kafićima. Što se tiče moje borbe protiv samoće, ona je samo moja i vodim je isključivo unutar sebe."

Svako od nas u trenutku kada izgubi voljenu osobu poželi da je imao još samo par trenutaka da joj kaže još ponešto, postoje li kod vas nedorečenosti koje vas tište?

"Ne postoji nista što me tišti. Uvek kažem ono što poželim u trenutku kad to zaželim, tako da problem te vrste nemam i nikada nisam imala. Svaki put kada odlučim da pričam o tome u javnosti, osećam se kao da sam otkinula sebi deo duše. Misli, sećanja i osećanja koja se prepliću u meni duboko su intimna i krhka i delim ih isključivo sa svojim duhovnikom, jer mi to donosi olakšanje i mir."

foto: Dragan Kadić

Krenuli ste dalje kako zarad svoje porodice, tako i publike koja svaki vaš nastup željno iščekuje. Uvek ste nasmejani i puni elana, imate li neki savet za sve žene koje je snašla slična sudbina?

"Krenula sam dalje prvenstveno zbog sebe, jer ako ja nisam dobro, neću valjati ni svojoj porodici, prijateljima niti bilo kome drugom. Suštinski mir i smiraj duše možete postići isključivo sami, unutar sebe i za sebe, i to je jedini pravi put. Snagu nosite u sebi. Nisam sigurna koliko je ovo savet, ali je to ono kako se osećam i šta smatram ispravnim."

Za svoje godine veoma lepo izgledate, to svi kažu, a opet u vašem stavu ima ponosa koji ne dozvoljava baš svakome da vam priđe. Da li vam se udvaraju muškarci?

"Hvala vam na komplimentu, kao i kolegama koje to kažu. S obzirom na to da sam dugo u ovom poslu i da imam mnogo iskustva, znam kako da se ponašam na sceni i u javnosti. Nikada ne lažem, pa neću ni sada, udvarači postoje. Energija koju ja emitujem privlači slične, pa su samim tim i načini udvaranja pristojni, nenametljivi i što se kaže "sa ukusom". To mi svakako prija i podiže moje samopouzdanje, to su lepe stvari."

Kako reagujete na to, ima li mesta u vašem srcu za novu ljubav?

"Uglavnom dočekam sa osmehom. Osoba sam koja je za ljubav uvek otvorena i tako je od momenta kada sam postala svesna svog postojanja. A volela bih da tako ostane do kraja mog života. Kada kažem ljubav, ne mislim nužno na suprotan pol, nego prema svemu, svakome i svačemu."

foto: Printskrin

Izjavili ste da je sva vaša ljubav fokusirana prvenstveno na vašu decu Maju i Marka, ali i unuke Teodoru, Luku, Lanu i Miloša. Imate li vremena da im se posvetite u meri u kojoj biste voleli?

"Iako vlada opšti utisak da svi mi koji se bavimo estradom živimo nekakve luksuzne i ekskluzivne živote, zapravo se, pogotovo u ovom slučaju, ne razlikujem mnogo ni od jedne majke ili bake koje se bave poslom babice, učiteljice i slično. Porodica mi je uvek na prvom mestu, mada oni znaju šta radim i čime se bavim. Imaju tačan uvid u estradni svet, pa samim tim imaju razumevanja za sve moje obaveze, dok ja zauzvrat uskačem u avione i letim na drugi kontinent, pa makar i na samo dva dana, jer je svaki trenutak koji provedemo zajedno meni izuzetno dragocen. Samim tim što je vreme koje provodimo zajedno nekada ograničeno i mnogo kraće nego što ja želim, trudim se da bude što kvalitetnije, potpunije i lepše."

Umete li da budete strogi ili ipak smatrate da je baka tu da popušta i udovoljava u svemu, a roditelji da vaspitavaju?

"Smatram da su roditelji oni koji bi trebalo da vaspitavaju, a da je baka tu da pomogne koliko može. Nisam stroga, ali vodim se idejom da je mnogo vrednije od bilo koje igračke razgovarati s njima i upoznavati ih svaki dan što više, jer će za tren oka postati odrasli ljudi."

Na šta ste najponosniji kada su oni u pitanju?

"Ponosna sam jer ih imam četvoro, pametni su i lepi."

Oko čega ih najviše kritikujete?

"Kada je reč o kritici, ona dolazi onda kada bude isprovocirana. Naravno, u kontekstu koji razumeju deca tog uzrasta."

foto: Dragana Udovičić

(Kurir.rs/Story, Suzana Jančić)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

ŠOK! STRAŠNE OPTUŽBE SINA SNEŽANE ĐURIŠIĆ: Majka me je prevarila, otela mi kuću!

Kurir

Autor: Kurir