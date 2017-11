VITA TAROT KRIVI SEBE ZA JELENINU SMRT: Zvezda Parova na mukama zbog Marjanovića!

Naime, Vita svima koje voli i poštuje daje talismane, odnosno predmete koji po opštem verovanju donose sreću i štite vlasnika od nesreće, a za VIP magazin o poznatima otkriva šta je razlog zbog kojeg Jeleni nije uspeo da pokloni ovu amajliju.

foto: Damir Dervišagić

"Kada sam bio u vili "Parova", primetio sam bleštavi kristalni luster. Odmah sam znao da su kristali idealni za talismane. Skidao sam redovno sa njega lančiće, pa sam na kraju i platio kaznu od 150 evra, ali nije mi žao jer su svi talismani koje sam poklonio doneli sreću onima koji su ih dobili. Redovno sam ih poklanjao pevačicama koje su nam pevale u "Parovima", gotovo svima, osim Jeleni Marjanović. Ono što me je omelo da Jeleni dam talisman jeste to što sam pazio na Zmaja od Šipova. Naime, sve vreme sam ga držao na oku jer je voleo da spopadne svaku pevačicu koja uđe u vilu. Kada je Jelena ušla, produkcija je odlučila da će svako ko priđe pevačici biti kažnjen, tako da nisam hteo da rizikujem i da joj prilazim kako bih joj dao talisman. Sada me ta misao progoni jer bi možda imala više sreće da sam joj dao kristal", kaže Vita, koji otkriva da je imao priliku da nekoliko puta masira Zorana Marjanovića i da je tada osetio negativnu energiju.

"Masirao sam ga dva-tri puta. Imamo i zajedničke fotografije na Fejsbuku... Kada sam ga masirao nije bio opušten i iz njega je zračila užasna energija. Čak sam mu čakrirao i glavu i vrat, ali on je bio zgrčen", otkriva Vitomir i tvrdi da je, po njegovom mišljenju, čitava porodica Marjanović mračna.

"Iz iskustva sa porodicom Marjanović mogu da kažem da je čitava familija mračna i da se bavi negativnom, crnom energijom. Zoran je kao mali imao vizije i mislim da je on u kandžama njegove majke i da je ona glavni krivac za to šta je on danas. Nad njim su nadvladale mračne sile, u to sam siguran", kaže Vita, koji ima svoje viđenje tragedije o kojoj se priča mesecima.

foto: Dragana Udovičić

"Jelena se sa Zoranom ušemila kada je bila veoma mlada, sa 15-16 godina. Bilo joj je već dosta svega, a onda je provalila da Zoran ima ljubavnice i želela je da se otrgne od njega . Ona je planirala da ode sa detetom, što joj on nije dozvolio. Zbog toga se dogodilo to što se dogodilo... Mnogi ljudi počine ubistvo, ne zbog toga što su ga dugo pripremali, nego u momentu! Mislim da su u zločinu Zoranu pomogli ostali članovi porodice, koji su prikrili tragove", kaže Tomić, koji se nada da će se ovaj slučaj uskoro konačno završiti.

"Ključni dokaz protiv njih jeste što su zamenili parket pločicama. Pa ko normalan pred sahranu snajke menja pločice?! Ipak, ni ti dokazi još nisu čvrsti i policija ide na kartu da napravi konfuziju kako bi Zoran napravio "grešku u koracima" i priznao da je zajedno sa familijom počinio zločin", zaključio je Vita Tarot.

foto: Printskrin

(Kurir.rs/alo, N.M.)

