UŽASNO: Marko podvodio Divnu prijateljima po selu

Marko Kocić DNK podvodio je suprugu Divnu prijateljima, tvrde učesnici rijalitija „Zadruga“.



Kocićevi cimeri počeli su da otkrivaju mračne tajne iz prošlosti ovog neobičnog bračnog para, a jedna od njih je da je Marko dozvoljavao drugarima da imaju seks s njegovom ženom, i to u njihovoj kući.



Priče da Marko seksualno zlostavljao Divnu postojale su i ranije, ali niko od zadrugara se nije usudio da to naglas prokomentariše. Sve donedavno, kada je u kuhinji Zorica Marković sa Milicom Dugalić pričala o njima dvoma, dok su se u pozadini čuli komentari nekoliko takmičara o tome kako Kocić podvodi svoju ženu.

- On nju daje drugovima koji dolaze kod njih kući, bolesnik. Sećate se da je i ona o tome pričala, da je imala seks s nekim likom koji je došao kod njih na roštilj. Marko je bio u dvorištu dok su njih dvoje bili u sobi, naravno da je on znao šta rade. To je sve bilo u dogovoru, Divnu napiju i rade joj šta im se hoće. Meni je to užasno - rekao je neko od učesnika, nakon čega je promenjen kadar.



Divna je u emisiji DNK rekla da je spavala sa komšijom iz osvete mužu, koji je tada imao ljubavnicu. Marko je tada izjavio da svojoj ženi ne zamera prevaru i potvrdio je da je bio prisutan kada se to dešavalo.



Kurir / I. E.

Foto: Svet / N. Kostić

Kurir

Autor: Foto: Svet / N. Kostić