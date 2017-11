ONA JE HOHŠTAPLER I PREVARANT: Bebi Dol gazda izbacio na ulicu, a evo i zbog čega!

Možda svetski selebritiji uživaju onako kako bi trebalo to da rade predstavnici javne scene. Žive u vilama na nekoliko spratova, imaju na desetine prostorija,... To u Srbiji ipak nije slučaj. To, između ostalih, dobro zna i Bebi Dol.

Naša poznata pevačica je dugo živela u iznajmljenoj kući na Vračaru, u ulici Stojana Protića, a čovek koji joj je izdavao stan nema baš lepo mišljenje o Bebi Dol..

"Nemojte me pitati za nju, molim vas! Naravno da je znam. Izdavao sam joj stan. Nisam imao lepo iskustvo sa njom kao stanarkom. Nije mi plaćala kiriju mesecima, imao sam velikih problema sa njom. Na kraju sam morao da je izbacim iz stana. Ona je hohštapler i prevarant. Neću da pričam o njoj", iznervirao se gospodin na pomen bivše stanarke.



U ovoj kući Bebi je živela sa majkom, a nekadašnje komšije sa Vračara imaju različito mišljenje o njoj.

"Jednom prilikom mi je ostavila lampu da joj popravim, a po nju je došla tek posle sedam meseci. I neki njen prijatelj je ostavio jednom neke dve lampe na popravku. Da li joj je to momak, brat ili nešto treće ne znam", kaže čovek kod kojeg je Bebi Dol dolazila kako bi popravila stare stvari.

