29 GODINA SU U BRAKU I KONAČNO SU PROGOVORILI: Ovo je istina o šaranju sa strane, ljubomori i skrivanju prevare!

"Marta i ja zaista lepo živimo i nemamo stres. Verujem da čovek koji je zadovoljan sporije stari. Ne bih ovoliko dugo ni trajao da nisam imao nju kraj sebe i Elenu. Njih dve me motivišu i podstiču da još uvek radim i stvaram koliko god me služi zdravlje", sa ponosom u glasu priča Mile.

I Mile i Marta su više od dve decenije na estradnoj sceni. Prošli su i dobre i loše stvari koje nosi taj posao, a Mile je uprkos svemu uspeo da sačuva porodicu. Za naš list otkriva i kako:

"Ja sam uvek bio porodičan čovek, činjenica je da sam nekad morao i da žrtvujem porodicu zbog posla, ali takođe imao sam puno sreće što je Marta iz iste branše kao i ja i što razume ovaj posao."

foto: Nebojša Mandić

Mnogim parovima je teško da izdrže toliko godina u braku, međutim, Mile i Marta su uspeli da prevaziđu sve prepreke koje su imali u bračnom životu.

Na pitanje kakav sada ima odnos sa suprugom kada je dosta zreliji, Mile kaže:

"Ona me dosta savetuje i oko garderobe i oko bitnih odluka u životu. I ona i ja smo prošli tu fazu ludovanja. Mislim, ja i dalje volim da vidim lepu ženu i okrenem se za njom čak i pred Martom, ali sve ona zna, svesna je ona da je nijedna ne može pobediti!"

Mile je često dovođen u vezi sa mnogim mlađim devojkama, ali to nije poljuljalo njegov odnos sa suprugom. Međutim, zanimlao nas je kako izgleda kada je situacija obrnuta, te da li je Mile ljubomoran kada se Marta okrene za nekim mlađim muškarcem.

foto: Dragana Udovičić

"Taman posla! Ja volim i kada se mlađi muskarci okreću za njom."

U estradnim krugovima kruže priče da je Mile veliki šmeker, ali, kako on kaže, nikada nije jurio koleginice.

"Ja volim žene, ali nikada ne bih na estradi bilo šta radio. Kada bih nešto uradio, ja bih to uradio negde gde sigurno niko neće videti, kao što to i rade biznismeni i mnogi drugi ljudi. Otputuju negde i pruže sebi zadovoljstvo za koje se nikad ne sazna", iskren je popularni folker, a na naše pitanje da li takav ventil može da održi brak dodaje:

"I Marta i ja podržavamo taj vid ventila, i to može da održava brak. To je bolje nego imati neke paralelne veze, to ne valja i to ne podržavam, a ovo ostalo... Mislim, ja volim da budem uvek malo tu oko ribica", kroz smeh je Mile pokušao da objasni da uvek voli da bude u društvu lepih žena.

foto: Dragana Udovičić

Inače, Mile često u javnosti priča o vezama sa drugim devojkama, pa je tako jednom prilikom izjavio da za jedno veče može da odvede i po deset devojaka u hotel.

"Mnoge od njih ne razmišljaju ni o čemu. To nije prirodno. Ja svako veče mogu da odvedem i deset lepih devojaka u hotel, a to je poražavajuće. One mene hoće jer sam pevač, a ne zbog para. Naravno da mi kao muškarcu u godinama to imponuje, ali nije normalno i nije realnost", izjavio je svojevremeno folker i objasnio kako Marta reaguje na mlade devojke oko njega.

"Marta me razume i podržava. Zna da je nikada ne bih ponizio, zapostavio ili ostavio zbog druge. Ona je na prvom mestu moj prijatelj i majka mog deteta. Ali i moj vetar u leđa. Kada su me pljuvali, bila mi je podrška. Brine o mojoj karijeri, da nema nje ne bih ovoliko trajao. Brine o mom imidžu."

On je tada prokomentarisao i to da li je nekada prevario suprugu.

"Bilo je tu svega i svačega. Nisam ja nikad imao vezu, ali svuda su oko mene lepe žene. Zezamo se. Sećam se jednom Marta dolazi, a ja sa tri devojke sedim, grlimo se, slikamo se... Glupo je da pričam da li sam je prevario ili nisam. Ali bilo je tu dobrih žena, zna i ona."

foto: Damir Dervišagić

(Kurir.rs/Puls, M.Srejić)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Mile Kitić - Mađioničar

Kurir

Autor: Kurir