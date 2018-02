PRIČE IZ TAKSIJA: Mile Kitić je najveći kavaljer, častio me je 10 evra! DEVOJKE NUDE DA PLATE I U NATURI

Raznorazne priče se mogu čuti od taksista. U vozila im ulaze pijani, drogirani, besni, rasplakani ljudi... Voze se i glumci, estradne ličnosti, rijaliti zvezde.



Beogradski taksisti su se nagledali svega i svačega. I naslušali. U novom Kurirovom serijalu „Priče iz taksija“ moći ćete da pročitate zanimljivosti koje su doživeli taksisti.



Goran Radojković radi kao taksista 25 godina. Kaže da veoma često vozi i poznate osobe, a neki su se pokazali i kao veoma dobre mušterije.

- Od tih poznatih, pevač Mile Kitić se pokazao kao najveći kavaljer! Jednom sam dovezao avionske karte i kad mi je plaćao, debelo me je častio. Kavaljerski je izvadio još 10 evra za bakšiš. Taj iznos za bakšiš je među najvećima koje sam dobio. Često vozim poznate i ponašaju se vrlo korektno, pristojno i normalno - kaže Radojković.



Na pitanje da li poznati ostavljaju veće napojnice, on kaže:

- Nema pravila. Sve zavisi. Dešava se da daju, dešava se da ne daju uopšte.



Ipak, naglašava da bakšiš nije toliko važna stavka, koliko je važno regularno naplatiti vožnju, jer ima situacija da mušterija zbriše.

- Jednostavno pobegnu. Kažu: „Idem do stana da uzmem pare“ i nema ih, ne vrate se. Šta da radim, čekam ih pet, deset minuta i idem dalje. Srećom, to nisu visoki iznosi, nekoliko stotina dinara. Nema taksiste kom se makar jednom nije desilo da mu je mušterija pobegla i da nije naplatio vožnju. Meni je jedan dečko iskreno rekao: „Brate, nemam da ti platim, izvini“ i izašao je. Ipak, ni to se ne dešava tako često - kaže naš sagovornik.



On dodaje da je posao taksiste postao rizičan i opasan i da se nikada ne zna ko može da uđe u vozilo.

Nude se same

DEVOJKE BI DA PLATE U NATURI



Najprovokativnije scene u taksi vozilima u prestonici dešavaju se u noćnim satima. Taksista Goran Radojković kaže da se i njemu, kao i njegovim kolegama, događalo da devojke nude „nešto drugo“ umesto para za vožnju.

- To se dešavalo više puta. Ne samo meni već i drugim kolegama - kaže Radojković.

Na pitanje kako on na to odreaguje, odgovara: „Pa šta da joj kažem, osim samo idi.“ E sada, imate neke kolege koji neće tako da postupe. Kako se to završi, ne znam - zagonetno odgovara.

