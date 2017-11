DIVNIN OTAC POBESNEO NA ĆERKU: Novac joj je bitniji od deteta!

Toma Milanović, otac Divne DNK, optužio je sopstvenu ćerku da je jedini krivac što joj je Centar za socijalni rad Svilajnac oduzeo dete, koje je sada smešteno u hraniteljsku porodicu.

Seljanin iz Gložana tvrdi da su novac i popularnost učesnici „Zadruge“ bitniji od dvogodišnje ćerke Kristine, jer u suprotnom ne bi ni pomišljala da ode u rijaliti.

- Nemam reči za svoju ćerku! Kako je ona mislila da živi takvim životom? Neka joj je sa srećom, u rijalitiju će sigurno pobediti, a šta će biti s detetom, briga je. Pare i sve ostalo što ide uz to da bi bila poznata bitniji su joj od rođene ćerke. Neka se ona samo bori i takmiči, a to što mi dva dana plačemo nju ne zanima. Siguran sam da još uvek ne zna da su joj odveli dete i smestili ga u hraniteljsku porodicu daleko od nas, ali kad sazna, mislim da je neće toliko pogoditi jer je iovako ne viđa dok je na televiziji. Kad se vrati, za jedno sedam ili devet meseci, tada će ga tražiti - u suzama priča ogorčeni deda Toma i dodaje da on planira da uzme Divni ćerku i ako Centar za socijalni rad donese odluku da joj je vrate.

- Ma kakvi dete kod nje! Ja ću da uzmem Kristinu i brinem o njoj. Za moje unuče ću učiniti sve. Radim da bih joj obezbedio hranu. Ima sve kod mene, i paštete, viršle, mleko, hleb... Ona me obožava - kaže sa suzama u očima Toma.

On naglašava da je Divna pala pod uticaj supruga Marka Kocića i da radi sve što on zahteva.

- Lepo sam joj govorio da se ne udaje za njega, ali nije htela da sluša. Neka se sad kaje. On me ne zanima, neću da ga vidim. Divna može da dođe - rekao je Milanović.



