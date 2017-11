BEKIJA BEKIĆA ŽIVOT U MLADOSTI NIJE MAZIO: Fizikalisao sam da bih preživeo!

Beki Bekić, koji je poznat po svom osmehu, vraća se na estradu s dve nove pesme - „Majka“ i „Odmori se, Mile“. Pevač je tim povodom otvorio dušu za Kurir i otkrio na kakve je prepreke nailazio u životu.



S obzirom na to da je rođen u porodici sa dvanaestoro dece, Beki je morao da radi teške poslove kako bi pomogao roditeljima.



Bez podrške



- Počeo sam da radim još u osnovnoj školi. Najpre su to bili lakši poslovi, ali kad sam krenuo u srednju, počeo sam da istovaram šljunak. Nije bilo lako, staviš dva džaka na ramena i guraš - počinje Beki i ističe da je oduvek sanjao da postane pevač:

- Mojima se to nije dopalo. Tata me je pitao od čega ću da živim. Igrom slučaja, za vreme studiranja u Beogradu, dok sam bio ilegalac u Studenjaku, počeo sam da pevam u restoranu „Radnički“. Pokušao sam da idem na predavanja i da radim, ali sam na kraju morao da prekinem studije - kaže je Beki, na čije je nastupe u to vreme dolazio Šaban Šaulić.

- Imao sam veliku tremu kad sam ga video. Bilo mi je neshvatljivo da me Šaban sluša. Mi smo danas dobri prijatelji. Ohrabrio me je da nastavim da pevam- priseća se Beki, koji je mnogima omiljeni kolega.



U braku 26 godina



- Snežana Đurišić je moj veliki prijatelj. Zove me drugaricom jer zna da može sve da mi ispriča. Mnoge kolege mi se poveravaju. Ja sam riznica tajni - priča pevač.



Beki je proslavio 26 godina braka sa suprugom Nadom.

- Godinama je dolazila na moje nastupe. Tek posle četiri godine sam je primetio. Tada sam rekao: „Njom ću da se oženim.“ I posle godinu dana smo se venčali - kaže pevač.



Jelena Stuparušić - Foto: Marina Lopičić; PrintScreen; Promo

foto: Promo



Turneja NAJBOLJI NASTUPI S DRAGANOM

Pevač kaže da su mu najbolji nastupi bili s Draganom Mirković. - Dragana je divna žena. Nastupali smo zajedno pet godina. Bio sam gost na njenim turnejama po Jugoslaviji, a u Bugarskoj smo mesec dana pevali po stadionima pred 80.000 ljudi. U jednom malom gradiću došlo je da nas sluša 20.000, a mi smo rekli: „Pa to je malo“. Onda su nam organizatori rekli da taj grad nema toliko stanovnika, nego da su dolazili iz obližnjih mesta da nas čuju. Ona je ostala ista, neiskvarena.

foto: Printscreen

HVALI JE Karleuši napisao pesmu „Da mi nisi drag“ Divni i Jeleni sam mnogo pomogao

Beki je pisao tekstove za mnoge pevače poput Dragane Mirković, Brene, Vere Matović. Pomogao je i Jeleni Karleuši na početku karijere. -Divna me je zvala i pitala da li mogu da pomognem Jeleni. Ona je tada radila na radiju. To je bilo vreme inflacije, voditelji su imali platu pet maraka, a ona je bila samohrana majka. Rado sam pristao i pozvao ih u stan da čujem kako peva. Mnogo mi se dopao njen glas i uradio sam joj pesmu „Da mi nisi drag“ za album prvenac. Njoj nisu bile presudne pesme. Ona je elokventna i pametna. Shvatila je da treba biti bezobrazan na estradi, više te cene. Jelena je dobra duša na mamu i svaka joj čast na svemu što je postigla - kaže Beki.

Kurir

Autor: Kurir