EKSKLUZIVNO! KURIR PRONAŠAO PRVOG MUŽA UČESNICE ZADRUGE Pilot Almir Asanović: Ostao sam nevin posle braka s Divnom!

Marko Kocić nije jedini muž Divne Milanović. Učesnica „Zadruge“ je pet meseci bila u venbračnoj zajednici s pilotom Almirom Asanovićem. Ekipa Kurira pronašla je Divninog prvog supruga u selu Miloševac nadomak Velike Plane. On nas je ugostio i otkrio kako je planula njihova ljubav.

- Divna me je videla na u emisiji „Provodadžija“. Pozvala me je, izjavila mi ljubav i zamolila da se upoznamo. Pristao sam i ona je onako grbava došla s ocem i majkom kod mene. Kad me je ugledala u uniformi, uplašila se da onakvu neću da je primim. Ja ih ugostim u skromnom domu, kažem im da sam siromašan, ali bogat u duši. Svideo sam joj se na prvi pogled i ostala je kod mene da živi - priča Asanović i napominje da je Divna kod njega „uživala kao u hotelu“:

- Obukao sam je od glave do pete. Mazio sam je i pazio. Donosio sam joj kafu i doručak u krevet. Ja sam išao da radim kao konj, a ona je sedela i uživala po ceo dan. Komšije su mi se smejale jer sam je negovao kao bebu.

PUSTIO JE DA ODE

Zakazao sam svadbu, a ona me je ostavila!

Almir tvrdi da je s Divnom imao ozbiljne namere, ali da ga je ona napustila: - Ugovorio sam svadbu za 9. avgust 2014, ali me je ona ostavila 10. juna. Plakao sam kao kiša, molio je da razmisli, da ne pogreši. Pokušao sam da je zadržim, ali ona zapela da ide. Šta ću, ja je pustim i ostanem sam. Sad vidim da je taj njen maltretira, a kod mene je uživala.

Iako su bili u braku, Almir i Divna nisu imali seks.

- Kunem se Svetim Vasilijem Ostroškim da je nisam pipnuo. S medicinske tačke gledišta, njena grba i fizionomija tela ne podnose seks. Kad sam joj izvadio ličnu kartu, bila je srećna kao mlad majmun i došlo joj da se mazimo. Jao, meni bilo muka i povraćalo mi se. Ja joj kažem: „Ajde, metni ti glavu na moje grudi i da te ja ljuškam, a ti da budeš pametna jer ne možeš da imaš seks.“

Na to će ona meni: „Almire, što me vređaš.“ Naljutila se, a ja joj opet objasnim: „Ženo božja, tebi je otišla lopatica deset santima u stranu, znači ne možeš da imaš seks, krive su ti noge, kriva ti je kičma. Nemoj da brineš, neću drugoj da se poverim, ja sam tebi veran, evo da idemo u manastir da ti se zakunem, ali dok te ne izlečim, neću da te diram.“ Ona plače kao kiša, a ja odem da joj kupim slatkiše - kaže on.

O njenom mužu MARKO SAMO GLEDA KAKO DA JE POVALI!

Almir kaže da je insistirao da se Divna operiše: - Hteo sam da budem njen spasilac. Vodio sam je na VMA. Doznao sam da u Kragujevcu dolaze ljudi iz Španije, da se operiše tamo taj njen problem. Tog Marka baš briga za nju, on samo gleda kako će da je povali, a ja ne.



Almiru je najteže palo što se Divna žalila komšiluku.

- Ja se brinem za nju, a ona ide od komšije do komšije i priča kako ne mogu s njom da imama seks. Priznajem, jeste me češkala, ali kunem se da je nisam video golu. Mene je bio strah da je ne povredim, ima grbu, s njom ne mogu te stvari da se rade. Ja sam bio zaljubljen u nju i nisam hteo da je povredim. A ja sam i dalje nevin, kunem se! - završio je Asanović.



STRAŠNO Optužbe na račun roditelja ŽALILA MI SE DA JU JE OTAC SILOVAO

Almir tvrdi da mu je Divna rekla da ju je otac Toma silovao. - Bio sam u čudu kad me je molila da je prihvatim kao ženu, plakala je kao kiša. Rekla mi je: „Silovao me je otac, nisam jela četiri dana, nemam ličnu kartu“. Počeo sam da plačem. Šokirao sam se da jedan roditelj tako nešto može detetu da uradi - kaže Almir.

On zamera Divninom ocu što ga je nazvao Romom. - Kako ga nije sramota, usranko jedan, da kaže da sam Rom. On je bitanga i notorna pijanica. Udao je ćerku za mene da mi potroši sve pare. Došao je i pretio. Ja jesam siromašan, ali on je za mene nula. On nema ništa. Pa to nije ni njegova kuća. On sve laže - tvrdi Almir.



