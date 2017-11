(VIDEO) MILJANA KULIĆ RAZOTKRIVENA: Otkrivena skandalozna tajna o njenoj trudnoći!

Naime, nakon što je budući tata, Ivan Marinković, otkrio da se raduje detetu, Miljana ne može da sakrije oduševljenje zbog novonastale situacije.

Međutim, pojedini takmičari tvrde da se trudnoća nije desila slučajno.

Na jednom sastanku, Tin je ustao i otkrio tajnu koju je dugo čuvao.

foto: Printskrin

"Dan kada je Ana Spasojević ispala ja sam sedeo tu i Miljana je došla do nje i rekla da mora nešto da joj kaže. Otišle su u ostavu a ja sam naravno otišao da prisluškujem jer me je zanimalo, i ona je rekla: "Slušaj šta je bilo, ja sam Ivana zamolila da me napuni"", rekao je on.

Ovo je iznerviralo Miljanu koja je sve to poricala i tvrdila da nikada to nije rekla.

