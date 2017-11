(FOTO) BRIGA ME ŠTA VI MISLITE: Supruga Ognjena Amidžića iznenadila porukom na društvenoj mreži!

Danijela Dimitrovska i Ognjen Amidžić proslavili su četvrti rođendan sina Matije, a slavna manekenka iskoristila je ovaj predivan povod da mu posveti najlepše reči.

"Moj život, moja žila kucavica, moje dobro jutro, dobar dan i laku noć! Moj najveći uspeh, ponos, šmeker, džentlmen, šarmer! Gospodin dete, Mr. Mat! Jedina osoba koja je moje srce čula kako zapravo kuca! Osoba koju sam devet meseci nosila ispod srca, a koju ću do kraja života nositi u srcu! Moja bezuslovna ljubav! Moj klon (baš me briga šta vi ostali mislite). Biće koje me je učinilo boljom, zrelijom, snažnijom i izdržljivijom danas puni četiri godine! Sine moj, srećan ti rođendan! I, kako ja uvek volim da kažem, voli te majka do mecesa i nazad", napisala je ponosna voditeljka.

Čestitkama se pridružio i otac, naš poznati voditelj, a malo ko je očekivao ovako emotivnu Danijelinu poruku s obzirom na to da retko kada pričaju i dele bilo kakve informacije o svom nasledniku u javnosti.

(Kurir,Foto:Damir Dervišagić)

