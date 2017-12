RAZMIŠLJA O MAJČINSTVU: Marija Šerifović želi da usvoji dete!

Popularna pevačica Marija Šerifović progovorila je o majčinstvu, oštrim komentarima koje upuće kandidatima u takmičenju "Zvezde Granda", kao i o sujeti među koleginicama na estradnom nebu.

Mnogi smatraju da je Marija posvećena isključivo poslu, ali i ona razmišlja o majčinstvu, pa otkriva šta misli o usvajanju deteta.

"Sigurno bih bila spremna da usvojim dete, uopšte ne bih imala problem da jednog dana, kada dođe vreme, to uradim. Ne razumem što je tolika tabu tema to u Srbiji, ali sasvim sigurno je da i ta deca napuštena na ovaj ili onaj način zbog nekog razloga, zaslužuju dom i ljubav kao bilo koje drugo dete koje je nastalo u zajednici", poručuje Marija dok otkriva da bi više volela da ima dečaka.

"Više imam želju da usvojim dečaka, mada ni protiv devojčica nemam ništa protiv", sa osmehom na licu poručuje pevačica.

Marija je već nekoliko godina član žirija u takmičenju "Zvezde Granda", a mnogi komentarišu da ume da pretera sa svojim komentarima. Ona u tome ne vidi problem.

"Nikada nisam preterala u komentaru ni kod jedne takmičarke jer je mene tamo neko postavio da sedim i dajem sud o tome da li neko tim poslom treba da se bavi ili ne. Možda sam surovija i iskrenija nego što bi trebalo, ali to sam ja. Sigurno se zbog takmičenja neću menjati ili emitovati lažnu sliku o sebi", oštro odgovara Marija.

Često se među pevačicama na našoj javnoj sceni priča o sujeti, te smo pitali Mariju šta ona misli o tome i da li ikada osetila neku dozu sujete kod koleginica.

"Vidite, nemam problem sa sujetom. Pogotovo sa koleginicama jer znam šta i koliko znam. Iskrena da budem, ni u čemu se ne podudaramo, barem smatram da ne mogu da budem konkurencija njima, kao što ne mogu ni one meni", iskrena je pevačica i otkriva tajnu kako je zauzela vodeće mesto u svetu muzike.

"Verujem da uopšte nije u pitanju moje prvo mesto na Evroviziji, već da je to negde moj karakter, otvorenost i sve što moja ličnost i osobina nosi. U to smatram drskost, bezobrazluk, iskrenost i smatram da je sve to jedan dobar miks jedne iskrene i otvorene osobe. Negde mislim da su ljudi to prepoznali. Pre bih rekla drska, bezobrazna mnogo manje", iskreno kaže Marija.

