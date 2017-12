KIJINA BAKA OTKRILA ŠTA SE DEŠAVALO PRE RIJALITIJA: Ovo je istina o braku sa Slobom i onome što je preživela!

Prljav veš aktera ovog ljubavnog trougla svakodnevno puni domaće portale, a Kijina baka je ispričala kakva je njena unuka zaista i kakav je život vodila van kamera.

Ona se još uvek nije oporavila od šoka zbog Slobodanove javne prevare.

- Moja Kristina je uvređena i povređena mnogo zbog toga što joj je uradio Boba. Svi smo se iznenadili jer nismo primetili nikakve smetnje u njihovom braku. Nismo primetili nikakve nesuglasice - kaže Kijina baka Mara, i dodaje da, iako je razočarana u zeta, ne misli mu ništa loše:

foto: Printscreen

- On mene nikada nije uvredio i uvek me je poštovao kao Kijinu baku. Ja za njega ne mogu ništa loše da kažem, a tamo što je bilo, ne bih to komentarisala. Ni za Lunu ništa ne bih rekla. Pa i ta devojka je nečije dete - saosećajna je baka.

Ona je otkrila i to u kakvom je Kija odnosu sa svojim ocem Milošem Kockarom, koji je takođe završio u bolnici zbog stresa.

- Otac je nju priznao i ona očevo prezime nosi. Kija sa njim ima jako dobar odnos. Ona nije kriva što su se njeni roditelji rastali, što nisu mogli zajedno. On je bio jako je uvređen zbog toga što su rekli da je Kristina vanbračno dete, da je nije priznao i tako dalje - objašnjava baka, i priznaje da ju je dobio dok je bio u braku sa drugom ženom:

foto: Printskrin

- Bio je oženjen, ali nije imao dece. Njegova žena radi u Nemačkoj i ona je bila saglasna s tim. Ona je Kristini kupovala poklone.

Kijina rođaka Milena kaže da gledaju rijaliti svakodnevno.

- Drago nam je što je ona ušla u rijaliti. Neka kaže tamo šta ima pošto Slobodan samo nešto muti. Kakav su oni imali život to samo oni znaju. Ja bih volela da se pomire, a da on ostavi Lunu jer on je stvarno divan dečko. Svi smo ga jako voleli i pomagali kako je ko pomogao. Miran, fin ljubazan, uvek se lepo javi. Začudilo me kada je rukom udario u ona vrata. Mi ga ne znamo kao agresivnog - otkriva za naš magazin Kijina rođaka.

foto: PrintScreen

