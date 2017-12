(VIDEO) KIJA KONAČNO OTVORILA DUŠU: Nisam ja žena od kamena! Priznala šta oseća prema Slobi!

Naime, Žiža Stojanović pitala je Kristinu kako se ona zaista oseća i kakva su njena osećanja prema Slobi, a onda je ona otvorila dušu.

"Normalno da mi nije svejedno u pojedinim trenucima, to je sasvim normalno posle pet godina, ja nisam žena od kamena. Smatram da je to završena priča, i ja sam već rekla da je to hirurškim rezom završeno, ali, u nekim trenucima mi nije svejedno, ali ne u tom emotivnom smilu, nego u nekom ljudskom, prijateljskom smislu, kada nas dvoje u nekom trenutku nemamo dobru komunikaciju", izjavila je Kija i dodala:

"Normalno da mi teško pada jer njega ja ovde najviše poznajem i on mi najviše znači, to je sasvim normalno, pa neće neko drugi da mi znači više. Kroz posao sam naučila da kada avion pada, ja moram da budem sa osmehom", rekla je ona.

