(VIDEO) RADA OPLELA PO LUNI PRED ANABELOM: Treba da nauči da postoje devojke koje ne balave za oženjenim muškarcima!

Proteklih nedelja i pevačica Rada Manojlović često se spominje kada je u pitanju ljubavni trougao čiji su glavni akteri učesnici "Zadruge" Luna Đogani, Kristina Kockar i Sloba Radanović.

Naime, Rada je bila primorana da u emisiji kod Ognjena Amidžića, u kojoj je u isto vreme bila i Lunina mama Anabela Atijas, pojasni uzrok sukoba sa mladom blogerkom.

"Meni je sad stvarno neprijatno, i Anabela je tu... Ja Lunu nikada nisam srela, ne poznajem je, ali mislim da je bila nesigurna u samu sebe i ispoljila nešto što nije okej. Meni to liči na Anabelu, nju znam kao finu, blagu, nasmejanu, balansira šta će da kaže... Očigledno da taj zatvoreni prostor izvlači nešto iz njih. Ja bih to njoj oduzela na taj neki zatvoreni prostor, mislim da je ona skapirala i povukla to što je rekla", pravdala je Rada Luninu izjavu da je, tokom nastupa u "Zadruzi", "balavila na Slobu", a potom se osvrnula na lik i delo Kazanove iz najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima.

"Osetila sam potrebu da prokomentarišem tu situaciju jer imam situaciju sličnu u bliskoj porodici. Bez obzira na to što je Sloba kulturan, nenametljiv, on je za mene slabić i kukavica. Želela sam žene da posavetujem da se klone takvih muškaraca kao što je Sloba. On Kiji daje lažnu nadu. Ako ti ništa ne osećaš prema njoj dve godine, što se onda ženiš sa njom tri meseca pre ulaska u "Zadrugu"?! Postoje takvi muškarci koji ne mogu da preuzmu incijativu", bez dlake na jeziku rekla je Rada, koja sličnu situaciju ima u bliskom okruženju, a potom je rešila da pošalje poruku Luni.

"Ja na takvog muškarca nikada ne bih mogla da bacim pogled, ali ni da balavim. Luna treba da nauči da treba da postoje devojke koje ne balave za zauzetim muškarcima", bila je Rada nikad brutalnija.

