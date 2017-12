IVAN BRUTALNO PONIZIO GOCINOG MUŽA: Otkrio najveću Rašinu tajnu, a Miljanin komentar je URNEBESAN!

Ivan Marinković komentarisao je supruga bivše žene Rašu Novakovića. On je supruga Goce Tržan nedavno prozvao nakon članka u kojem se navodi da Raša ulazi u rijaliti šou "Parovi" i da je tražio honorar od 5.000 evra na sat.

Tada je rekao da Raša ne vredi ni 5.000 dinara, a sada je opleo po njemu i rekao za koju svotu novcu je svirao u bendu popularne pevačive.

"Da li si ti, brate, normalan? Toliki honorar nema niko u zemlji. Strašno. Pa ljudi, on je kod Goce imao platu 100 evra, a sada nešto zahteva. On i sada radi na sad", rekao je on sarkastično, a Miljana je tada ustala i imala savet za Rašu.

"Pozdravljam Rašu i ovom prilikom mu poručujem, pošto nije deo rijalitija, tuži Ivana. Gocu pozdram, upoznala sam je, prava dama, ima svoj stav i sjajan vokabular", rekla je ona.

(Kurir.rs/Happy/Foto Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir