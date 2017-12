PRETEŠKO JE, BORBA I DALJE TRAJE: Marijana Mićić progovorila o problemu koji joj zadaje ozbiljne muke već godinama!

🌟🌟🌟🌟 #pinkovezvezdice #petak #pink 💫💫💫💫 @aleksandar_dodic @lavani_couture 💜 @sssrna 🌠🌠🌠🌠

A post shared by Marijana Mićić (@micicmarijana) on Dec 1, 2017 at 1:04am PST