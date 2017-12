ŠOK INTERVJU RADE MANOJLOVIĆ: Progovorila o Harisu, Momirovoj porodici, ali i ko najviše zarađuje od kolega!

Priča se da se stalno svađaš sa Harisom, šta je razlog neslaganja?

"Nisam neko ko demantuje medije i novinske naslove, sem ako me neki baš mnogo ne povredi. U ovom slučaju, mislim da smo Haris i ja zanimljivi kao par, a još su zanimljivije neke naše koleginice koje su pokušavale da nam se umešaju u vezu! Razlika u godinama je takođe zanimljiva medijima, plus naše porodice i mislim da je nekako to sve zajedno interesantno. A istina je sasvim drugačija, mi zapravo savršeno funkcionišemo, nemamo nikakvih nesuglasica i pravo da ti kažem, jedva čekam da se posvađamo, čisto da malo razbijemo monotoniju. Naše najveće svađe su uglavnom oko toga šta ćemo da jedemo!"

On je izjavio da prava žena mora da bude dobra u krevetu i u kuhinji, ali da mora da bude i inteligentna. To znači da ti sve to ispunjavaš?

"I više od toga, ha-ha! Da budem iskrena, kuhinja mi je najslabija strana, iako sve znam da spremim u teoriji, u praksi često nemam vremena, pa nam je u tom slučaju kućna dostava najbolji prijatelj. Slažem se sa njim i stojim iza toga da je za duge veze muškarcima najvažnija ženina inteligencija. Naravno, i sve drugo treba da funkcioniše kako treba, ali valjda je ženi važno da muškarac ima sa njom šta da priča i da mu bude zanimljiva, kao i da je sposobna da donosi odluke. Valjda nijedna žena ne želi da je njen muškarac posmatra kao neku gusku koja je dobra u krevetu i pri tom dobro kuva, a kad progovori, ne dao ti Bog! Takve veze brzo pucaju."

foto: Dragan Kadić

Otkud to da se Momirov otac i sestra oglase tek sada i javno pričaju o tebi tri godine posle vašeg raskida?

"Ne znam, to i mene pomalo čudi, pogotovo za oca, zaista ne znam kako su ga novinari ubedili da da bilo kakvu izjavu, ali opet mu se zahvaljujem jer je rekao istinu i onako kako jeste. Sestra nije ništa komentarisala samo iz tog razloga što nema nijednu lošu reč za mene da kaže, jedino što može jeste da me pohvali i da kaže kako jeste, kao što je čika Momčilo uradio, a pošto ona to ne želi i ne može da prevali preko usana ništa lepo za mene, a da kaže loše slagala bi, onda je logično što ćuti."

Da nisu možda sada shvatili da si ti bila prava devojka za Momira?

"Ne verujem, jednostavno mislim da su možda sad osetili potrebu da nešto kažu s obzirom da se našim susretom na aerodromu podgrejala ta priča, ali to nikako nije zbog toga što me ti pitaš. Njegova sadašnja partnerka je jako prijatna i deluje kao osoba koju je lako voleti, pri tom imaju i bebu, tako da verujem da su zadovoljni njegovim izborom."

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Jel tačno da si mnogo ljubomorna u vezi?

"Jesam malo, taman koliko treba, ali sigurno ne tako kako se priča i kako možda ljudi misle. Nekad se namerno pravim da jesam, čisto da bi emisija bila zanimljivija, jer kažem ti, ako bih se ponašala onako kakva zapravo jesam, samouverena i sigurna u sebe, verujem da bi ti intervjui bili dosadni, tako da nekad namerno bacim žišku. Sa druge strane, zar niko nije primetio da se ja skoro uvek šalim na temu ljubomore, a da sam stvarno takva, Haris bi sa svoje 23 godinice pobegao glavom bez obzira! Šalu na stranu, žena treba da zna kada da zategne, a kad da olabavi."

Kažu da je Haris bio veliki švaler pre tebe. Jesi li uspela da ga ukrotiš?

"Bio je, a i sada je! Znaš kako, njegovim godinama i, pre svega njegovom izgledu, priliči da bude takav! Logično je da se sviđa devojkama i da važi za jednog od najboljih frajera i zavodnika na estradi. Vidi ovako, meni je najvažnije da mene tretira kao kraljicu i da mu je stalo da me ne povredi, a ne mogu da lažem, povredilo bi me kada bih nešto saznala. Tako da, nemoj da sam nešto čula, a i ako čujem, nek ne priznaje ni za živu glavu!"

Da li bi mu oprostila prevaru?

"Znaš kako, žene me osuđuju jer sam jednom rekla da bih oprostila prevaru, ali mislim da se one mnogo otperećuju. One samo treba da budu svesne da svi muškarci varaju, da oni to ne dozivljavaju kao mi, za njih je prevara fizička stvar, sport, trošenje kalorija, dokazivanje u čoporu ko je više žena imao i ko je uspešniji. Oni su ko deca, samo se nešto takmiče i nadmeću između sebe, tako da – Žene, ne opterećujte se, važno je da vas voli i da zna da ga vi volite i neće on nigde od vas!"

foto: Dragan Kadić

Nedavno se pisalo da planiraš venčanje sledeće godine, hoće li ga biti?

"Mi ništa ne planiramo, mnogo nam je lepo i uživamo u svakom danu i jedno u drugom. U narednih godinu ili dve imamo mnogo posla vezano za naše karijere, pa posle toga možemo da pričamo o dizanju veze na viši nivo, sada je zaista još rano."

Šta će se desiti ako zatrudniš, da li bi se povukla sa scene?

"Nemamo ni te planove u naredno vreme, ali ne kažem da ne razmišljamo o tome i šta će biti kada se to desi. Definitivno je da sa stomakom neću skakati po diskotekama, tako da ću se u tom periodu povući, ali ne zadugo. Ja sve mogu da budem u životu, ali ne mogu da budem lenčuga i da ne radim, da ne privređujem, ja sam pčela radilica i volim ovaj posao, radiću sve dok budem mogla."

Šta kažeš za novu pesmu Tanje Savić, misliš li da će uspeti da se vrati u vrh estrade gde je nekad bila?

"Moram da kažem da mi je Tanjina pesma odlična! Odmah prvog dana sam joj čestitala, čim sam je čula, tako da mi je mnogo drago zbog nje. Ja nju mnogo volim i iskreno mi je drago što je konačno zapušila usta svim zlim jezicima i dokazala da dobar glas i kvalitet uvek isplivaju, bez obzira koliko su osporavani."

foto: Dragan Kadić

Ti dobro poznaješ Tanju, gde je nastao problem, pa više nije u žiži kao nekad?

"Mislim da to nije do nje, to u stvari nije ni do koga, to onaj odozgo odlučuje. Inače je moja životna parola ko zna zašto je to dobro i mislim da se sve dešava sa razlogom. Znaš kako se kaže, mi planiramo, Bog se smeje. Mislim da je to bio takav splet okolnosti i ne treba da se sekira zbog toga, sve uvek dođe na svoje. Ponavljam, drago mi je da se vratila u velikom stilu, hitom, i želim joj da tako nastavi."

Ko sada najbolje radi od Zvezda Granda, znamo da Milica Pavlović, Prijovićka i ti imate najbolje honorare, zar ne?

"Dobro si nabrojao, a ja bih tu dodala još i Milicu Todorović i Katarinu Grujić. Od muškaraca, vodeće zvezde Granda su Haris, Darko Lazić, Gile i Mirza. Uglavnom, poštujem svakoga ko uspe da traje u ovom poslu i da održava i popularnost, i hitove i cenu, to je veoma teško i zato cenim svakoga ko se bori i ulaže u sebe."

Da li je tačno da je Haris poludeo kada je čuo da se dopadaš Slobi Radanoviću?

"Haris je veoma siguran u sebe i nije ljubomoran tip, pogotovo nije neko ko besni i pravi scene. Nije da me nije pitao kao kroz šalu otkud sad to, ali on zna da muškarci kao što je Sloba mene ne zanimaju."

foto: Printscreen

