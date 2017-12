KEMIŠ ĆE MORATI DA POPUSTI: Evo šta je Zorica Brunclik poželela za Novu godinu, a nije da je muž više voli!

Pevačica Zorica Brunclik priznala je da je veoma zadovoljna 2017. goninom i otkila šta očekuje od svog suprga, Miroljuba Aranđelovića Kemiša u narednoj godini.

"Moja godina je protekla sasvim okej. Ono što je najvažnije, a to je zdravlje, koje nas, hvala Bogu, služi. Kondicija, takođe. Evo, napokon sam premijerno pevala pet novih pesama i sada samo čekamo reakciju gledalaca", kaže Zorica.

Kao i mnogi, i Zorica je poželela nešto u Novoj godini, ali je odlučila da bude "skromna" i otkrije samo jednu želju:

"Ne mogu da poželim da me muž više voli, to stvarno ne mogu. To je puna korpa ljubavi. Ali, volela bih da obiđemo u sledećoj godini neke destinacije na koje on svih ovih godina nije želeo da ide, jer nešto ga ne privlače, ali sad da ispunim moju želju", ootkrila je pevačica svoje želje.

