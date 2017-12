ŽENA MU JE OPROSTILA VANBRAČNU ĆERKU: Bio je u 3 RIJALITIJA, a nema para ni za kola

Milan Obradović poznatiji kao Miki Mećava, u svom stanu u Novom Beogradu stvara nove pesme.

Miki je učestvovao u tri rijalitija, ali nije, kako kaže, zaradio dovoljno novca da kupi neku nekretninu.

"Što se tiče karijere, ništa mi specijalno nije ni pomogao ni odmogao. Trajem zahvaljujući mojim pesmama od 1994. godine pa do sada. Ne trebam ništa više da snimim jer pesmom “Vodiću te do meseca” mogu da radim do kraja života. Ionako mi je teško da prevaziđem tu pesmu. Prvi put mi je rijaliti bio izazov, drugi igra, a da se ne lažemo, i da se zaradi", ne krije Miki, izbegavajući da odgovori koliko je profitirao od rijaliti šou-programa.



Mnogi su primetili da u svemu, osim od supruge, veliku podršku ima i od sina Ognjena, koji se bavi poslom di-džeja.

Mikijev mladalački duh, ali i stil odevanja su mnogi zapazili, pa se nametnulo pitanje ko tu od koga pozajmljuje odeću, pevač od sina ili sin od Mećave.

,,Nije vazno odakel si....sve dok znas kuda putujes,,.....🤗🤗 Објава коју дели Miki Mecava (@mikimecava0306) дана 9. Јун 2017. у 4:45 PDT

"Ja volim ovaj fazon oblačenja. Možda mi to godine ne dozvoljavaju, ali moj život je moja stvar. Što se tiče garderobe, nosimo neke iste stvari. Patike ne možemo da menjamo jer on nosi 49, ali džempere, dukseve da. On je građen tako da ja mogu da budem samo ponosan na to", ističe Miki.

- Njemu, mada i meni na račun popularnosti. Ognjen je divan sin. Na četvrtoj je godini Bezbednosti, fitnes je trener, devojke ga jure, pa nema vremena za muziku i da se bavi di-džejingom", rekao je Mećava.

Mećava je imao burnu mladost, pa se pisalo i o njegovom vanbračnom detetu.

"U mom životu je bilo svega i svačega i ona je prešla preko dosta stvari. Počevši od toga da se rodi vanbračno dete. Moja ćerka Marija danas živi na Siciliji. To se dogodilo davne devedesete godine iz jedne bezazlene situacije, ali desilo se to što se desilo. Sa Marijom se čujem redovno. Ona se udala za jednog vrhunskog violinist



Pevaču je žao što više vremena nije provodio sa vanbračnom ćerkom.

- To je bio splet okolnosti i ne bih širio priču, zbog Marije, jer ona ne voli da se priča o njoj. Poslednjih četiri-pet godina se redovno čujemo. Osim Ognjena i nje, imam i ćerku Aleksandru. Svi su oni veliki i mogu da razmišljaju kako hoće - ističe Miki, kome su deca veliki ponos.

Bila mi je ko gitara....😘😘😘 Објава коју дели Miki Mecava (@mikimecava0306) дана 1. Мај 2017. у 1:38 PDT

Kurir.rs/Puls/Foto

Kurir

Autor: Kurir