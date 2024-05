KREĆE FINALNA SERIJA VATERPOLO SUPERLIGE Gocić pred prvi meč: Ne bežimo od uloge favorita - Radnički će da pruži maksimum

Finalna serija plej-ofa vaterpolo Superlige Srbije počinje u nedelju, a za titulu šampiona boriće se Novi Beograd i Radnički iz Kragujevca. Finale se igra na dve dobijene utakmice, Novobeograđani imaju prednost domaćeg terena, pa se prvi meč igra na bazenu SC „11. april“ 19. maja u 19 časova i 45 minuta.

„Smatram da smo kvalitetnija ekipa, ali to moramo da pokažemo u bazenu“, rekao je na konferenciji za medije golman Novog Beograda Lazar Dobožanov i potom dodao:

„Finale sigurno neće biti nimalo lako, jer svi dobro znamo da će igrači Radničkog biti jako motivisani, da će dati sve od sebe da nam pruže što veći otpor i da će pokušati da nam pokvare planove. Mi moramo da imamo spreman odgovor, da čvrsto i borbeno uđemo u utakmicu, da nametnemo naš ritam, a ukoliko tako bude mislim da ne bi trebalo da imamo problema“, konstatovao je Dobožanov.

Novobeograđani su ove sezone već osvojili dva trofeja. Trijumfovali su u nacionalnom Kupu i regionalnoj Premijer ligi, pa će tako biti u prilici da prvi put u istoriji kluba osvoje triplu krunu.

„Pre svega bih ekipi Radničkog čestitao plasman u finale, s obzirom da su u polufinalu eliminisali Crvenu zvezdu, koja je bila učesnik grupne faze Lige šampiona, što najbolje govori i kvalitetu igre i snazi ekipe Radničkog“, istakao je u uvodnom izlaganju trener Novog Beograda Živko Gocić i potom dodao:

„Ne bežimo od uloge favorita, jer smo objektivno kvalitetnija ekipa. Ali, sport je zato zanimljiv, jer ekipe koje su slabije na papiru znaju da naprave iznenađenje i pobede boljeg protivnika. Svakako da ćemo sve to imati u glavi i spremaćemo se za to finale najbolje što možemo. Imali smo ove nedelje putovanje u Italiju i utakmicu Lige šampiona sa Pro Rekom gde smo doživeli neprijatan poraz iz više razloga. To ćemo pokušati da iskoristimo da napravimo analizu i da se adekvatno pripremimo za ekipu Radničkog“.

I Gocić očekuje da će Kragujevčani biti silno motivisani:

„Oni će sigurno učiniti sve da pruže maksumum, jer igraju protiv ekipe koja se plasirala na Fajnal-for Lige šampiona, među četiri najbolje u Evropi, tako da ne vidim razlog da protivnička ekipa ne bude dovoljno motivisana da nas pobedi. Ipak, ja verujem u moju ekipu i sav rad i trud koji smo uložili od početka sezone. Znam da ćemo se dobro pripremiti i zato očekujem da ćemo pružiti dobru igru i ako tako bude, sve osim naše pobede bila bi velika senzacija“, zaključio je Gocić.

(Kurir sport)