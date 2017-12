ZAPOMAGAO JE, BILO JE STRAŠNO: Viki Miljković iza osmeha krije tešku priču o sinu koji zbog bolesti nije mogao da hoda!

Viki Miljković na estradnoj sceni Srbije traje više od 20 godina. Za sve to vreme publici je ponudila brojne hitove, a njena životna priča je pomalo nesvakidašnja i posebna.

Od devojčice iz Niša, koja je rođena 1974, postala je školovana pevačica. U Prištini je završila Muzičku akademiju. Presudan trenutak za njenu karijeru dogodio se početkom devedesetih. Kada je Marina Tucaković čula kako Viki peva počela je da plače i rekla da će joj pomoći da snimi prvi album.

Kasnije je upoznala Dragana Taškovića Tašketa i sa njim započela vezu. Roditelji nisu bili za njihovu ljubav jer je on pre Viki već imao jedan brak. Ipak su se venčali i dobili sina Andreja. Uživala je u roditeljstvu i uspešnoj karijeri, ali 2015. godine kreće pravi pakao za nju kao majku. Sin se ozbiljno razboleo.

"Andrej je nekoliko dana imao temperaturu koju nikako nismo mogli da skinemo sirupima, kupanjem, rakijskim oblogama... Nije pomogao nijedan zvanični ili bapski lek. Išli smo kod lekara, uradili analize krvi i to je trajalo nekoliko dana, a onda je temperatura spala i to je bilo prvo veče da je Andrej normalno spavao. Taman kada sam pomislila da je sve prošlo, probudio me njegov plač: zapomagao je kako ne može da stane na noge. Ti trenuci su bili strašni - ne ponovilo se", ispričala je Viki. Dečaku je ustanovljen mišićni spazam i to zbog virusa koji je "podivljao"u telu deteta.

Ipak, sin se izlečio i sada zdrav dečak od 10 godina. Iako je taj period bio težak za nju, pre izvesnog vremena joj se dogodila velika porodična tragedija - pevačici je preminuo otac. Njegovu smrt i dan danas ne može da prežali, jer je za njega veoma bila vezana. Pevačica je 2005. godine između dva snimanja na "Grandu" saznala da joj otac boluje od raka.

