MILICA TODOROVIĆ ZA DLAKU IZBEGLA SMRT: Davila sam se, jedva su me spasli!

Milicu Todorović je u poslednji čas spasilac izvukao iz bazena u kome se davila!

Incident se dogodio u pevačicinom rodnom Kruševcu pre 15 godina, kada je ona s drugaricom išla na olimpijski bazen. Milica je pokušala da sakrije taj nemili događaj od roditelja, ali su je mediji razotkrili.

- Jao, pa gde ste to iskopali (smeh). Tada sam imala 12 godina, bila sam s drugaricom na olimpijskom bazenu iako nisam imala pojma da plivam. Ona mi je rekla: „Samo skoči i nastavi da plivaš, veruj mi, nije uopšte teško.“ I ja skočila, mahala rukama i nogama i ništa. Potonula sam na dno. Onda je skočio spasilac i u poslednjem trenutku me izvukao. Došla sam kući, mama me pita kako je bilo na plivanju, ja kažem: „Super“. Nisam smela da kažem da sam se davila. Kad uveče lokalna televizija objavljuje prilog: „Danas smo imali samo dva slučaja davljenja“, a u kadru drugarica i ja - ispričala je Todorovićeva za Kurir.



Srećom, prevazišla je strah od vode.

- To je grozan osećaj, neko vreme nisam mogla da dođem sebi. Sreća je što sam tada bila mala, pa se ne sećam svega - rekla nam je Milica.

Kurir / I. E.

Foto: Dragan Kadić

Kurir

Autor: Foto: Dragan Kadić