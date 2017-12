JA SAM U SVEMU POSEBNA! Nada Topčagić objasnila zašto se ježi kada njene koleginice nose ogroman dekolte!

Nada Topčagić progovorila je o svom stilu, kao i o koleginicama koje ističu bujne dekoltee.

Ona smatra da se pevačice ne oblače lepo i da preteruju sa golotinjom.

foto: Dragan Kadić

"Nikada nisam volela da imam dekolte i da se vide grudi, meni je to stravično. Nisam protiv silikona, ali čemu to? Ne volim to udubljenje grudi, da se to istakne", rekla je Nada i dodala da je posebna na sceni.

"Mislim da sam posebna, u svemu sa posebna. Ja sam čovek koji se ne lakta. Sve sam sama stekla, ni uz čiju pomoć", rekla je pevačica u emisiji "Glamur".

foto: Dragan Kadić

Kurir.rs, Foto: Dragan Kadić

