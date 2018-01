ODLOŽILA SVE OBAVEZE ZBOG DEČKA FUDBALERA: Sofija Milošević otkazala sve planove zbog Ademovog LEČENJA!

Poznati fudbaler je trenutno na terapijama, a njegova izabranica, manekenka Sofija Milošević je sve vreme uz njega. Dane provode obilazeći prestoničke restoran.

Sofija i Adem su imali lepe planove za praznike, ali se sve u poslednjem trenutku izjalovilo. Njih dvoje je trebalo da Novu godinu dočekaju u Parizu, ali su u poslednjem trenutku otkazali aranžman i došli u Beograd.

Razlog je jedan Ademovo lečenje povrede. Naime, Adem je pred kraj 2017. godine povredio butni mišić, a lečenje je započeo u Beogradu. Sofijini nije bilo teško da otkaže sve svoje planove i vreme provede sa svojim dragim.

foto: Printskrin

Sofija je u nekoliko navrata pričala koliko je zaljubljena u Adema i da bi za njega sve učinila. Tako ni ovog puta nije pravila pitanje gde će provesti praznike. Kako je Adem zbog povrede morao biti u Beogradu, ona je odmah pristala da mu se pridruži. Otkazali su sve obaveze i došli u srpsku prestonicu. Iako je Beograd poznat po noćnom životu, oni mu se nisu prepustili. Dane provode mirno da bi se Adem što pre oporavio - kaže naš izvor blizak paru, i dodaje:

foto: Dragan Kadić

"Uglavnom obilaze prestoničke restorane gde uživaju u dobroj hrani, a zatim se odmaraju u toplini doma. Tako su proveli i doček Nove godine, a tako će biti i za božićne praznike. Niko nije očekivao od njih dvoje da će tako mirno ušetati u Novu godinu, ali njima ovaj odmor dosta prija. Adem se nada brzom oporavku da bi se što pre vratio na teren".

Sofija: Nisam spremna za udaju

U martu ove godine Sofija će proslaviti 27. rođendan, a ističe da još nije spremna na venčanje s izabranikom Ademom, koji je od nje mlađi svega godinu dana.

"Samo nemojte da me pitate za venčanje, užasno se plašim toga. Mislim da nisam dovoljno zrela za to, iako imam toliko godina koliko imam. Danas ljudi ulaze u brak ne razmišljajući. Pogledajte samo u Srbiji koliko se ljudi mladih venča, a pritom ne razmišlja da to bude na duge staze. Ubrzo se razvedu i tako ukrug. Za mene je brak ozbiljna i krupna stvar. Kada to budem uradila, smatraću da to radim za ceo život, tako da polako, ne žurim još sa tim", rekla manekenka.

(Kurir.rs/Blic/Foto Printscreen/Instagram)

