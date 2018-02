OTVORENO: Anđelka Prpić priznala da je prevarila muža!

Anđelka Prpić ispričala je kako je prevarila svog sadašnjeg supurga Daria Prpića kada su se upoznali!

Naime, ona je svog supruga slagala i rekla da nije glumica već da se bavi drugom profesijom.

"Vuk će me razumeti. Znate kako, kada kažete da ste glumica odmah je prvo pitanje "Kako te ne ja ne znam, gde ti glumiš?". Onda ja treba svoju muku s kojom ležem i budim se svaki dan da sada nekom strancu prepričam u nekoliko rečenica. Da bih izbegla taj momenat, kao i to što uz epitet glumica uvek i taj neki lascivan momenat, ukoliko na dečka vredi obratiti pažnju ja kažem da radim u banci", rekla je Anđelka u emisiji "Magazin in". Inače, glumica sada glumi bankarku.

"Eto, sada igram bankarku. Međutim, ne lezi vraže, ja sam baš upoznala ovog što ima neke kreditne kartice, pa me je pitao i u kojoj banci radim", rekla je glumica.

foto: Nebojša Mandić

(Kurir, Foto:Damir Dervišagić)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

ČISTI I VEŽBA: Valjaćete se od smeha kada vidite kako Anđelka Prpić održava figuru

Kurir

Autor: Kurir