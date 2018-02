HELENA TOPALOVIĆ ISKRENO O MUŠKARCIMA: Udvarali su mi se da bi dospeli u svet poznatih!

Helena Topalović, ćerka pevača Milana Topalovića Topalka, pojavila se u venčanici koja je njeno bujno poprsje stavila u prvi plan, a mnogi su komentarisali da je Topalovićeva preterala s estetskim zahvatima

Međutim, Helena sve demantuje i otkriva da joj je izgled u životu dosta odmogao, kao i da mnogi muškarci u njoj vide samo osobu preko koje će ući u svet šou-biznisa.

"Dešavalo se da muškarci počnu da mi se udvaraju samo da bi preko mene dospeli u svet poznatih. Ipak, smatram da sam inteligentna devojka pa odmah u startu primetim kad neko preko mene želi da radi na sopstvenom marketingu. Ne bih da pričam o svom emotivnom životu, jer kad god sam nešto otkrivala po tom pitanju, obilo mi se o glavu", kaže Helena i ističe da je kao jedino dete u porodici pevačkog para Topalović uvek bila u centru pažnje, što sada zahteva i od svog emotivnog partnera.

"Volim kada muškarac ima isti temperament kao ja, a ako imamo i slična interesovanja, onda je to za mene plus. Muškarci koji nisu slični meni brzo mi dosade, a s obzirom na to da sam jedinica, od svog partnera zahtevam da me drži kao malo vode na dlanu. Jednostavno, odmalena sam navikla da budem pažena i mažena, a kada sam u vezi, želim da dečku budem centar sveta", uverava Helena i tvrdi da uprkos nerealno velikim grudima, nikada nije otišla pod nož.

"Zaista nisam mnogo korigovala svoj fizički izgled. Osim usana, nisam se podvrgla nijednoj hirurškoj intervenciji. Ne znam odakle potiču priče da imam silikone, ali mogu da kažem da sam redovna kod kozmetičara i da se svakodnevno s negujem", ističe dvadesetogodišnja Helena, koja ne krije da je često meta loših komentara.

"Mnogi imaju predrasude o meni, a smatram da bi ih bilo i da nisam ćerka pevača. Jednostavno, ostavljam utisak koji vuče sa sobom stereotipe, a mislim da mi je to što se prezivam Topalović samo otežavajuća okolnost", uverava Topalovićeva i napominje da je presrećna što se nedavno zaposlila.

"Menadžer sam u nekoliko klubova i odlično mi ide. Drago mi je što je moj otac ponosan na mene jer sam počela da zarađujem. Generalno, životni cilj mi je da moji roditelji budu zadovoljni mojim uspehom, pa iz tog razloga konstantno radim na sebi. Studiram i nakon završenih studija dobro ću razmisliti kojim poslom ću se baviti, jer smatram da profesija određuje životni put svakog čoveka", zaključila je Helena.

Kurir.rs/Alo, Foto: Damir Dervišagić

