(VIDEO) DALA SAM MU DA ZAVRŠI: Pušten snimak Nadežde i Baneta ispod POKRIVAČA, njihove reakcije će vas ŠOKIRATI!

Već dva dana se spekuliše o tome šta se dešavalo ispod pokrivača, odnosno da li su se Nadežda Biljić i Bane Čolak uputili u intimne odnose ili je sve ostalo na dodirima.

Produkcija je rešila da ovaj snimak pusti zadrugarima kako bi oni izneli svoje mišljenje, a naposletku su svoju stranu priče izneli i glavni akteri spornog video klipa.

- Tu nije bilo nikakvog seksa kao što sam i rekao, da je bilo maženja bilo je. Da je ona mene na bilo koji način zadovoljila to je laž. A da sam samog sebe zadovoljavao to je istina, ali to je bilo sve - priznao je Čolak.

- Mislim da iz ovog snimka može da se vidi da je Bane džentlmen, a ja kapiram da je on muškarac pa sam ga pustila da završi posao - istakla je ona.

