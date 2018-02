RAK JE ZAHVATIO CELO PLUĆNO KRILO: Jelena Krunić se gušila u suzama dok je pričala o teško bolesnom ocu!

Naime, ona je kroz suze ispričala kako se osećala kada je saznala da je njen otac teško bolestan.

"Mama i ja smo otišle na VMA, i lekar nam je rekao da tata ima rak pluća, i da je treći stadijum… Taj stadijum… To je možda neka nada da ta bolest može da se zaustavi na neko vreme. Doktor je rekao da ne želi da radi operaciju jer mu rak zahvata skoro celo desno plućno krilo i da tata mora da krene sa hemioterapijama. Sećam se samo da, kada sam izlazila napolje nisam mogla da dođem sebi, da su me ljudi prepoznavali i krenuli da se slikaju sa mnom, bože me oprosti. Videli mene da ja plačem, mama se javljala na moj telefon", ispričala je uplakana Krunićeva i dodala:

"Jako sam vezana za oca, je.i ga, uvek sam govorila, mene je moj tata rodio, i sve mi je mnogo teško palo. I u prošli rijaliti sam ušla da bih tati obezbedila kubansku injekciju. Izašla sam iz tog rijalitija u još gorem nervnom rastrojstvu, pa je nastupio raskid sa bivšim dečkom, što me je još više dotuklo."

