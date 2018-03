OTVORENO I PRED SVIMA: Vesna bez dlake na jeziku rekla Zorici u lice sve što misli o njoj!

Naime, takmičari su redom komentarisali kakva je Zorica i šta misle o njoj. Kada su čuli mišljenje Vesne Rivas, mnogi su ostali zatečeni.

"Zorica je po mom ukusu kako devojka treba da izgleda. Inače Zorica je dama, vaspitana je u pravom stilu. Jako dobro zna šta neće, ali zato isto jako vrlo dobro zna šta hoće. Devojka je koja zna jako dobro da ekonomiše, vredna je radna, ume da bude posesivna ali jako dobro to zna da kontroliše. Ume da bude jako dobar prijatelj, drugar. Ona je važila za nekog u četvrtoj sezoni ne daj bože da joj poveriš nešto, sada je to ne zanima jer je razgraničila šta želi da vidi i čuje. Ponekad to radi nesvesno, a kad nešto neće da komentariše i te kako zna da ga uvije i sakrije", rekla je ona.

