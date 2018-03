DRAMATIČNA SITUACIJA U VILI: Žestok okršaj Vere i Irme, Ivona doživela nervni slom zbog napada na majku!

Večeras u vili "Parova" jako dramatično veče. Kako se priča vrti oko učesnice Ivone i njenog odnosa sa Markom i pojedinim učesnicima u vili i lošeg odnosa sa Milijem njena majka joj je podrška kao gost u vili.

Naime nakon silnih rasprava i negodovanja oko priče koja se desila sa Markom, Ivonina mama Vera je upala u žestok okršaj sa Irmom. Irma je postavila pitanje Veri za Ivonu koje je veoma pogodilo pa je veoma žustro reagovala. Ona i Irma su se pošteno posvađale a Ivona gledajući napade na svoju majku doživela je nervni slom.

Izolovala se u tajnu sobu gde je plakala, da bi u jednom momentu ušla i Irma a i Marko pa na kraju i njena mama Vera. Ona se osećala jako loše zbog cele situacije koja se dešava.

"To sam što sam ne mogu da se promenim, ja sam to što jesam ovde. Verujte mi ovako mi srce radi, napadaju je ovde sa svih strana ona je žena sa sela. Ne zna u kakvu je ovde džunglu došla, ja sam njoj samo rekla da mnogo ne napada Marka i da ću ja to rešiti. Ona je meni idol i žao mi je što nisam uvek radila po svim pravilima ako imam idola to je moja majka. Ona mi jako nedostaje i mnogo mi je teško. Ja ne umem da se svađam ovde verujte mi, imam greške nisam svetica. Moja majka ne voli moj odnos sa majkom jer se plaši da ću biti popvređena jer je on ženskaroš", rekla je Ivona.

"Ja nisam zlionamerna ne želim ti ništa loše samo sam joj postavila pitanje, nema potrebe da plačeš ja ću ti ovde izaći u susret. Ja nisam postavila nijedno loše pitanje u lošem kontekstu, zato joj ja nisam uzela za zlo kada me je napala", rekla je Irma.

"Kako te nije sramota da je ovde tešiš sad, napala si joj majku malopre. Ko si ti da se mešaš?", rekao je Marko.

"Ja majko ovde nisam psihički jaka, izvini molim te za sve. Sramota me je svega, poljubila sam se, izgovaram neke reči, svađam se", rekla je Ivona mami, koja joj je odgovorila:

"Nemoj ljubavi da plačeš, ti si naša princeza, ovo je rijaliti, nemoj da plačeš raduj se što sam ovde. Nema potrebe meni da se izvinjavaš", izjavila je Vera.

