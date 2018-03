KIM KARDAŠIJAN BAŠ VOLI NAŠE PEVAČICE: Evo koju poznatu damu je starleta sada iskopirala!

More of the beautiful Kim wearing @philipppleininternational for Vogue India. I love how it looks like we are in a desert oasis. I love this background. Vogue India’s team created this cool gif. I always mean to try to do more gifs on set, but forget. @gregswalesart @kimkardashian @anaitashroffadajania @chrisappleton1 @makeupbymario @tombachik @chelsea_freeborn @divyajagwani @vogueindia #kimkardashian #kimkardashianwest #vogue #vogueindia

A post shared by Christopher Sollinger (@sodachris) on Mar 2, 2018 at 1:51pm PST