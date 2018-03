ĐOLE ĐOGANI BEZ DLAKE NA JEZIKU O ANABELI, BRATU I LUNI: Atijasova je ljuta na mene, evo zašto!

Denser Đole Đogani bez dlake na jeziku komentariše svoje kolege sa estrade, a nije drugačije ni kada je u pitanju njegova familija.

Naime, mnogo se pisalo o Đoletovom odnosu sa bratom Gagijem, a on je otkrio koliko poštovanja mlađi brat ima prema njemu, kao i da li smatra da je Lunino učešće u rijalitiju "Zadruga" - greška.

"Ima straha. Ustvari, to je više strahopoštovanje prema starijem bratu, nije to da se oni mene plaše. Imam jedanaest godina više od njega, ja sam ga učio, usmeravao, vukao sa sobom. On ima poštovanje prema meni kao prema starijem bratu. Kada mu se nešto desi, odmah pita mene, a ja mu kažem svoje mišljenje koje on uvek podržava. I sluša me, uvek me posluša. Nema on više moć i snagu da promeni nešto. Kada sam rekao: “Nemojte da pustite Lunu u rijaliti“, on to nije mogao da realizuje, jer je Anabela ta koja je preuzela odgovornost o deci. Ona ih čuva, vaspitava, i dobro ih vaspitava i bolje nego Gagi", kaže Đole i dodaje:

foto: Zorana Jevtić

"Nije ovo bila greška. To je splet okolnost. Luna je devojka koja je modna blogerka, deo je estrade. Želi da se pokaže, da bude još popularnija. Nije znala šta je čeka, ja sam joj rekao da je to ogoljavanje života, da će to biti veoma teško, što joj je i Gagi rekao. Ali, jednostavno, otišla je i desilo se šta se desilo.Ona je meni okej. Da li je uradila nešto toliko strašno, što se inače ne dešava? Vidim, ljudi pišu da je to užasno, pišu užasne komentare jer se zaljubila u mladića nekog. Ljubav je sloboda. Kada se desi ljubav, ona ne zna za vreme, ne poznaje razum, ne poznaje ništa... Ona te zgromi, uzdrma, ubije, ne možeš da razmišljaš, nema morala, izgubiš čast. To je osećanje koje ne možeš da uhvatiš, to se dešava u tim godinama. Pa šta ako je oženjen? Pa nije ga vezala, terala pištoljem da bude sa njom", rekao je denser.

Pisalo se mnogo o tome da je Đole izjavio u više navrata da bi Luna trebalo da se odrekne prezimena, međutim, kako denser kaže, on to nikada nije izgovorio. Međutim, Đole otkriva da se Anabela jednom prilikom naljutila na njega upravo zbog prezimena.



"Nikada to nisam rekao. Pa to je Lunino prezime! Nije bio problem ni kada se Anabela razvela od Gagija, pa se i dalje predstavljala kao Đogani... Ja sam je tada samo zamolio, jer su ljudi počeli da nas mešaju, gazde diskoteka su htele da mi otkažu nastup, jer su mislile da sam se ja razveo od Anabele, a nisu znali da je to ustvari moj brat Gagi. Samo sam je zamolio, rekao sam joj: “Đogani nije tvoj brend. Možeš u ličnoj karti da ga nosiš, niko ti to ne brani, ali ne bi trebalo da se javno predstavljaš kao Đogani Anabela“. Ona se tad naljutila na mene... A Luna ima pravo na svoje prezime, nije ga ona ukaljala. Luna Đogani je individua za sebe i nosi teret svoje slave, svojih problema, popularnosti ili nečeg lošeg... Ali, to je ona", kaže Đogani.

foto: Printskrin Youtube

Đole nije mogao, a da ne prokomentariše i još uvek zakonitu suprugu Slobe Radanovića, Kristinu Kiju Kockar.

"Zar nije gore to što je njegova žena ušla unutra? To je meni još gore! Ako si iole malo inteligentna i volela si svog muža, što si ušla? Što ga nisi sačekala napolju i na normalan, fin način mu rekla:“Zašto si mi to uradio?“. Da nije ona ušla, možda bi on već raskinuo sa Lunom. Bila je sa onim Filipom pola sata u kupatilu, u vezi je sa Andrijom... Pa, čekaj, kad si stigla da stupiš u vezu s njim? Pa, kakva je to ljubav onda? Nebuloza", rekao je Đole.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Foto: Zorana Jevtić, Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir