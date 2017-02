ANITA I MIŠO KOVAČ SU ŽIVELI ŽIVOT IZ SNOVA: Smrt sina ih je potpuno UNIŠTILA i PRESUDILA porodici

Ona je bila Mis Jugoslavije 1970., gimnazijalka koju je čekala blistava karijera. Režiseri su joj nudili filmske uloge, modni skauti otimali se za fatalnom plavušom, pozirala je na naslovnicama svih tadašnjih novina, nosila modne revije na terasama najelitnijih dalmatinskih hotela…

Nakon što je te večeri stigla na koncert Miše Kovača, veče je provela u njegovu društvu, no bila je prilično suzdržana. Mišo je, naime, već bio oženjen s Ljubicom Komadinom, a reputacija osobe za kojim je ludela svaka žena za Anitu je bio dovoljan razlog za distancu. Granicu između ljubavi i prijateljstva prošli su potpuno slučajno, nekoliko meseci nakon prvog susreta, kad ju je Mišo vozio kući.

Slučajno joj je dodirnuo ruku i taj je dodir uzburkao strasti. Nakon dve godine par se oženio, ubrzo im se rodio sin Edi, potom i kći Ivana. Živeli su u Zagrebu, u luksuznom stanu na Gornjem gradu, proputovali gotovo čitav svet, a medije su hranili pričama o mirnom porodičnom životu bez trzavica i afera.

"Mi smo imali dosta ‘porođajnih muka’ dok smo se sreli. Ona je bila gimnazijalka, ja oženjen čovjek. Stvarno sam želio da budemo zajedno" rekao je Mišo davno.

Smrt sina presudila je porodičnoj idili. Slika o idealnoj porodici trajala je sve do početka 90-ih kad im je u ratu stradao sin Edi. Priču o tome što se tačno dogodilo i kako se raspala jedna porodica, Mišo Kovač nikad nije ispričao do kraja.

"Kad se dogodila tragedija, kad je poginuo naš Edi, porodica se raspala. Mišo se povukao u sebe i počeo uzimati enormne količine tableta za smirenje. I ja sam mesec dana bila na tabletama, nakon čega sam se osvestila i rekla si: “Tako više ne ide!" prepričala je Anita najteži period u životu.



"Nije bilo lako. Posebno kad je moj advokat došao do istorije bolesti našeg sina. Za razliku od papira što smo ih mi dobili, a u kojima je pisao da je naš sin Edi umro od prostrela glave, takvog da bi na kraju mogao živeti, prava je verzija bila drukčija. U tim je dokumentima pisalo kako je Edi umro od sepse izazvane velikom količinom bakterija u organizmu. Bio je sedam dana u komi i umro je u velikim bolovima. Danas kad ga nema, mogu reći da se sigurno nije sam ubio i da je, po mom mišljenju, bio deo neke političke igre. Kakve, ne znam, i to je ono što i mene i Mišu kao roditelje boli. Mišo se želeo osvetiti, tražiti pravog krivca, no ja sam mu savetovala da to ne čini jer svakome će se vratiti milo za drago" dodaje bivša Mišina supruga koja dana s živi u Tribunju.

Osim te tragedije, javnost je u to vreme šokirala i vest da je Mišo Kovač napustio porodicu i sreću pronašao u zagrljaju druge žene. Radilo se o astrologinji Silviji Conte-Calvi Marković koju je upoznao slučajno i u kojoj je video osobu koja će mu ponuditi mir nakon tragedije.

"Mišo je samo otišao iz našeg stana. Kad sam ga pitala kuda ide, rekao mi je jedino da odlazi. Istog poslepodneva javila mi se poznanica i rekla mi da ga je videla kako se ukrcao na trajekt za Brač s dotičnom damom. Ivana i ja bile smo šokirane", otkrila je.

"Nakon nekoliko dana, koliko mi je trebalo da ga dobijem telefonom, Mišo i ja smo se našli u motelu Plitvice na zagrebačkoj obilaznici. Dok smo sediei za stolom i dok sam ga gledala, mogla sam jedino reći kako ne verujem da mu se to dogodilo. Mišo je samo kratko rekao: “Eto, dogodilo se.” Meni se to nikad ne bi dogodilo, pomislila sam i otišla iz motela. To je bio kraj naše ljubavi", priznala je Anita.

