ČABARKAPA SE UKLJUČIO U PAROVE Kristijan je STARLETAN, živi u tuđem stanu, slika se pored tuđih kola

Voditeljka Jovana je učesnicima najavila da će se u vilu uključiti tajanstvena ličnost, a niko nije mogao da pogodi o kome je reč. Parovi su prvo nagađali godište tajntvenog, a voditeljka je rekla da tajanstveni ima pravo da nominuje takmičare. Tajanstveni je nominovao Aleksandru, jer smatra da ona ne donosi gledanost.

"Jedva čekam da tajanstveni uđe u rijaliti, mislim da je muško i da me pali", rekla je Aleksandra ne znajući sa kim priča. Nakon nominacija voditeljka Jovana je otkrila da će se u program uključiti Aleksandar Čabarkapa.

On se zahvalio produkciji Hepi televizije na mogućnosti da ispriča celu istinu. Nije birao reči kada je pričao o Kristijanu Goluboviću koji je nedavno isrpozivao Čabarkapu.

"On je video i zaključio ono što ne bi ni najveći vidovnjak. Demantujem lažne navode lažngo kriminalca Kristijana Golubovića. Svi znaju ko je on, menjao je svoje ime. Želeo je da svi žive po nejgovim pravilima, on je prvi srpski starletan a ne ispunjava ni te kriterijume jer je debeo. Iscenirao je lažne događaje, toliko se uživeo da je umislio da je istina. Sve svoje epitete kači meni. On će u budićnosti živeti u rijaliti programu, sve što je stekao stane u dve torbe. Živi po tuđim kućama i stanovima, slika se pored tuđih kola", rekao je Čabarkapa a onda je dodao:

"Za njega sam Bil Gejts u svakom smilsu te reči!" Nakon ovih reči usledeo je gromoglasan aplauz u Parovima. Aleksandra Subotić je rekla da joj je drago što se Čabarakapa uključio a kako kaže odmah mu je proepoznala glas.

"Rekao je istinu. Kristijan je jedan nikogović. Napao je mene, koja sam mlađa od njega 20 godinu. Sada vidi sa kim ima problem neka ga napadne ako sme!" poručila je Subotićeva. Ona je dodala da Čabarakapa ima vozni park koji Kristijan nikada neće posedovati. Jelena Krunić se uključila u priču i navela da je istina da Kristijan slika kraj tuđih kola. Dodala je da Čabarkapa priča istinu.

Teodora je primetila da se Čabarkapa nije obratio Aleksandri što joj je čudno. Subotićeva nije želela da komentariše to, ali se iznenadila uključenjem.

"Šokirana sam. Za razliku od Kristijana koji zove ujutru, Čabarakapa je uvek zvao uveče. Mene brine, ne znam šta je o meni pričao. Ja sam njega branila, on je otac mog deteta, ja o njemu mogu da kažem sve najlepše. On kada se naljuti besan je i kaže svašta. Kada izađem, želim da se čujem sa njim, bila bih šokirana kada bi došao ovde", priznala je Ljubina ćerka.

Vesna Rivas je dobila reč, a pevačica je izjavila da smatra da Čabarakapa laže da je bogat kao Bil Gejts.

"Meni je sve to baronisanje, kako neko tako mlad sa malo godina može da bude bogat kao Bil Gejts. Jel on ima dan radnog staža?" pitala je Vesna Subotićevu koja je branila oca svog deteta.

"Kada je bio uhapšen sve je bilo provereno, i sve je bilo u redu", rekla je Aleksandra koja je branila Čabarkapu. Nakon kraće pauze Čabrakapa se ponovo uključio u program i otkrio šta je je Kristijan krao.

"On krade prasiće, televizore, radio, šahte... prevario je svakoga koga je mogao. Kači eptiete koje on ima. On je priznao da je patološki lažov što je priznao u rijalitiju", rekao je Aleksandar i otkrio zbog čega je prebačen u okružni zatvor.

"Iz zabele sam prebačen u okružni zatvor zato što sam imao zdravstvene probleme i zato što mi je ostalo malo do isteka a ne kao što navodi jedna patološka lažovčina".

