Danica Karić i Nikola Stojilković: Na leto očekujemo bebu

Poslednjeg dana 2016. godine pevačica Danica Karić (31) izgovorila je sudbonosno da svom izabraniku, bivšem rukometašu Nikoli Stojilkoviću (26). Njihovo venčanje upriličeno je u najluđoj noći u prisustvu brojne porodice i prijatelja u Vili Jelena, koja je praznično dekorisana specijalno za ovu priliku. Samo dan pre svadbene ceremonije, Daničin otac Bogoljub Karić vratio se u Srbiju posle jedanaest godina, što je ovo slavlje učinilo potpunim. U prvom intervjuu posle venčanja, Danica iznosi utiske s magične proslave ljubavi, priseća se trenutka kada je prvi put ugledala svog izabranika i otkriva da je bila presrećna kada je saznala da je u blagoslovenom stanju.



Story: Kako je počela vaša ljubavna priča, sećate li se trenutka kada ste prvi put ugledali jedno drugo?



- Upoznali smo se na venčanju dragih prijatelja dok smo čekali u redu da se slikamo s mladencima. Pričali smo, a onda smo i plesali, gledali se na toj svadbi. Nikola će reći da sam ga posmatrala celo veče dok ja tvrdim da je on mene gledao sve vreme. Ipak, na kraju večeri nisam više želela da čekam, pa sam mu rekla da me poljubi i on je to konačno uradio! Od tada se nismo razdvojili. Magija je zaista moguća. Mi smo je osetili tada i svakog dana zajedno!



